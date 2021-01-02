التنمية المحلية: المشمولون بالضبطية سيحملون بطاقات تثبت هويتهم

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك وزارات وجهات حصلت على الضبطية القضائية، مثل رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على أن كل فرق العمل وعلى رأسهم المحافظين ونوابهم ستنتشر في الشوارع بداية من الغد، مشيرًا إلى أن جميع من شملهم قرار الضبطية القضائية فيما يخص تطبيق مباشرة الإجراءات الاحترازية، وفقا لمجلس الوزراء سيكون معهم لدى توجههم للمواطن في الشارع ما يثبت هويتهم عبر كارنية يحمل اختصاص الضبطية القضائية.

وأضاف قاسم مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «من سيدفعون الغرامة الفورية المقدرة بـ50 جنيهًا سيحصلون على إيصال، وسبب إرجاء قرار مجلس الوزراء الذي أقر الإجراءات الأحد الماضي حتى الثالث من يناير، كان بهدف إعداد إيصالات الغرامات الفورية وآليات التطبيق على الأرض لمخالفي ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمطاعم والكافيهات والمواصلات والأماكن الحكومية والمحال التجارية».

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة سيتابع كجهاز رقابي سلامة آليات تطبيق العمل، مشددًا على أنه يجرى التحقيق في الصور ومقاطع الفيديو المنشورة من احتفالات ليلة رأس السنة في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد.

وناشد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة من أجل تجنب المزيد من إصابات فيروس كورونا المستجد.