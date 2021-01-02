«نوبل للكيمياء» تدعو 12 أستاذا بجامعة المنصورة المشاركة في ترشيحات الجائزة 2021

وجهت «لجنة نوبل للكيمياء» بالأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، دعوات رسمية خاصة إلى 12 من علماء الكيمياء بجامعة المنصورة، تطلب منهم ترشيح ثلاثة علماء بمجال الكيمياء، من الذين حققوا إسهامات مبتكرة أحدثت تطورا وخدمة للعلم والإنسانية، وذلك للترشيح لجائزه نوبل للكيمياء للعام 2021.

وتلقي الدعوة للمشاركة في ترشيحات الجائزة كل من: الدكتور «محمد الفار، وحنفي حسن زعرب، ووفاء سلامه حمامة، ومحمد أبو الدهب، وجابر أبو الريش، وأحلام عباس حلمي، وسهير عبد الحكم شيحة، وماجده عقل، ومجدي عبدالعال، وعلاء الدين علي الشافعي، وعلا الجمال»، وجميعهم أساتذة بقسم الكيمياء بكلية العلوم، بالإضافة إلي الدكتور محمد عباس المتولي، أستاذ الكيمياء، الذي توفي منذ 7 سنوات، إلا أن إنجازاته العلمية جعلت أبحاثه محل بحث العلماء حتى الآن.

ووصل لكل عالم من علماء جامعة المنصورة خطاب بعلم الوصول من لجنة نوبل للكيمياء بالأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وطلبت من كل منه أن يرشح وبصورة سرية للغاية 3 ترشيحات للجائزة سواء للجهات أو الأفراد أو الأبحاث أو المجموعات أو التوجهات الفكرية في مجال الكيمياء والذين لهم إسهامات علمية كبيرة.

ونال هذا التشريف بالمشاركة في الترشحات لما لهم من أبحاث منشورة في دوريات عليمة عالمية حققت لجامعة المنصورة الكثير من التنصيف العالمي، ومن بينهم العالمي الدكتور محمد الفار، كونه رائدا عالميا في مجال العلاج الديناميكي الضوئي بالليزر، وله إنجازات مبتكرة بحثية عديدة في مجال الكيمياء الحيوية وتطبيقاتها الطبية بمجالات الأورام وفيروس سي والخلايا الجذعية وكبح نوع من الإجهاض المتكرر بأسلوب مبتكر، وتطبيقات واعدة نانونية أخرى، وسبق وأن ترأس أيضا العديد من المؤتمرات الدولية بمجاله.

ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء سلامة حمامة، أستاذ الكيمياء العضوية والتخليقية، إن الاختيارات ستكون سرية من خلال «أبلكشين» سيتم تعبئته وإعادة إرساله وسنختار أبحاث علمية، أو من له إثبات علمي، كدواء أو جين جديد أو مجموعة بحثية.