الناظر يشكر السيسي لدعم توفير لقاح كورونا: خالص التقدير والاعتزاز

وجّه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، بعد توجيهه لصندوق تحيا مصر، بدعم توفير لقاح كورونا من إنتاج الشركات العالمية، لتغطية عملية تطعيم الكوادر الطبية من أطباء وهيئات تمريض ومعاونيهم، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة على مستوى الجمهورية.

خالص الشكر والتقدير والاعتزاز لفخامة الرئيس

وكتب الناظر في منشوره: «كطبيب وكمواطن، أتقدم بخالص الشكر والتقدير والاعتزاز لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهه صندوق تحيا مصر بدعم توفير لقاح كورونا من إنتاج الشركات العالمية، لتغطية عملية تطعيم الكوادر الطبية من أطباء وهيئات تمريض ومعاونيهم وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة على مستوى الجمهورية».

«تحيا مصر» يوفير لقاح كورونا لأصحاب الأولوية

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أمس أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بدعم صندوق «تحيا مصر» لتوفير لقاح كورونا للفئات ذات الأولوية التي سبق وحددتها وزارة الصحة، من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

وزيرة الصحة تستعرض أمام الرئيس وضع وسائل الكشف والتشخيص في الدولة

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، لاستعراض جهود الدولة في احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا، وكذلك مستجدات توفير اللقاحات، حسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.

واستعرضت وزيرة الصحة من جانبها، وضع وسائل الكشف والتشخيص في الدولة وفق أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا، والموقف بالنسبة للتعاقد على استيراد أفضل التطعيمات واللقاحات، والتعاون مع مختلف الجهات الدولية، بما فيها الجانب الصيني، للتعاون في البحث والتطوير لإنتاج اللقاحات.