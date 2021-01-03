«مستثمري سيناء»: إقبال المصرين على الفنادق برأس السنة «رحمها من الغلق»

قال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة في جنوب سيناء، ورئيس جمعية مسافرون للسياحة، إنَّ السياحة وإشغالات الفنادق تأثرت بشكل كبير بسبب انتشار فيروس كورونا عالميًا.

وأضاف «عبداللطيف»، لـ«الوطن»، أنَّه خلال فترة احتفالات الكريسماس والسنة الجديدة كان هناك إقبال من قبل المصريين على المناطق الساحلية السياحية وهو ما ساعد في انتعاش الفنادق نوعًا ما.

وأشار إلى أنَّه خلال فترة الاحتفالات كان هناك إقبال ولكن لا يمكن وصفه بالإقبال الكبير أو الطبيعي لمثل هذه الفترة في السنوات الماضية، ولكن كان هناك أعداد وحتي وإن كانت قليلة ولكنها منعت إغلاق الفنادق في هذا الوقت من العام وأنقذتها من الإغلاق والخسارة الكبيرة.

وبالنسبة لحجوزات الفنادق الخاصة بفترة عيد الأقباط للاحتفال بعيد ميلاد المسيح، أضاف أنَّ هناك فتح للحجوزات في الفنادق وبالنسب المقرر من الدولة ولكن لا يمكن حتى الآن معرفة الأعداد، ولكن من المتوقع أن يكون هناك حركة حتى وإن كانت ضعيفة لكنها ستنعش الفنادق وتنقذها من الإغلاق التام.

وأوضح أنَّه نظرًا لبدء استلام عدد من شحنات الأمصال الخاصة بفيروس كورونا إلي مصر فهذه بداية تدعو للتفاؤل حيث أنه بوصول الأمصال وإتاحتها للمواطنين بدون مقابل سيعطي ثقة أكثر للمواطنين مما يسير حركة السياحة الداخلية وزيادة أعداد الإشغال في الفنادق.

ولفت إلى أنَّ جميع الفنادق تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية في جميع المناطق السياحية، وذلك للحفاظ علي النفس والآخرين.

وقال عضو جمعية مستثمري السياحة في جنوب سيناء، إنَّه حتى الآنَّ لا يوحد أي بوادر خاصة بحجوزات الفنادق خلال إجازة منتصف العام، رغم من إلغاء الدراسة وتأجيل الامتحانات.

وأضاف أنَّ المواطنين لم يبادروا بحجز الفنادق حتى الآن تخوفًا من الأعداد المرتفعة للمصابين بفيروس كورونا، وكذلك تخوفًا من حدوث أي إغلاق للفنادق في حالة ارتفاع الأعداد لأكثر من ذلك.

ونوه إلى أنَّ جميع العاملين في مجال السياحة يتخذون جميع التدابير والوقائية، حيث يتمنون أن تنحصر أعداد الاصابات يسبب تشديدي الاجراءات الاحترازية والغرامات التي فرضتها الدولة علي المخالفين.

وطالب الدولة متمثلة في وزارتي السياحة والشباب والرياضة أن يكون هناك خطة لانعاش السياحة الداخلية في حالة انخفاض الاعداد وانحصار انتشار الفيروس، على أن تستهدف الخطة زيارة الأماكن السياحية لأنها تعتبر مصدر رزق للعديد من المواطنين والتي تأثرت بشكل كبير بسبب انتشار فيروس كورونا.