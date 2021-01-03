تبدأ من اليوم.. إجراءات وخطوات استلام الوحدات والأراضي من «الإسكان»

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم، تسليم عدد من الوحدات وقطع الأراضي السكنية في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، والتي جاء توزيعها على النحو التالي:

تسليم وحدات العاصمة الإدارية

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية، تسليم الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث كابيتال ريزيدنس «r3» بالعاصمة الإدارية الجديدة للحاجزين بالمشروع، اعتبارًا من اليوم ويستمر حتى 21 مارس المقبل 2021.

واعتبارً من اليوم وحتى يوم الإثنين 5 يوليو 2021، يتم تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين «D1 وD8» بالحي السكني «كابيتال ريزيدانس» بالعاصمة الإدارية الجديدة لحاجزيها، ويمكن الاطلاع على مواعيد الاستلام من هنـــــــــــا.

تسليم 358 شقة بمشروع «سكن مصر» بمدينة دمياط الجديدة

ويبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، تسليم 358 وحدة سكنية (15 عمارة) بمشروع سكن مصر، جنوب الحي الأول بمدينة دمياط الجديدة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الخميس 25 فبراير المقبل، وذلك على النحو التالي:

تسليم وحدات العمارة رقم 6، يوم الأحد 3 يناير، ووحدات العمارة 4، يوم الأربعاء 6 يناير، ووحدات العمارة 5، يوم الأحد 10 يناير، ووحدات العمارة 3، يوم الأربعاء 13 يناير، ووحدات العمارة 2، يوم الأحد 17 يناير، ووحدات العمارة 1، يوم الأربعاء 20 يناير، ووحدات العمارة 15، يوم الأحد 24 يناير، ووحدات العمارة 7، يوم الأربعاء 27 يناير، ووحدات العمارة 8، يوم الأحد 31 يناير.

ويتم تسليم وحدات العمارة 9، يوم الأربعاء 3 فبراير، ووحدات العمارة 10، يوم الأحد 7 فبراير، ووحدات العمارة 11، يوم الأربعاء 10 فبراير، ووحدات العمارة 13، يوم الأحد 14 فبراير، ووحدات العمارة 12، يوم الأربعاء 17 فبراير، ووحدات العمارة 14، يوم الأحد 21 فبراير، وتخصيص يومي الأربعاء 24 فبراير، والخميس 25 فبراير، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

بدء تسليم أراضي الإسكان «الأكثر تميزا» و«بيت الوطن» بالعبور

ويبدأ جهاز تنمية مدينة العبور، اعتبارًا من اليوم، وحتى يوم الإثنين 8 فبرير، تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزًا التكميلية، وقطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور، وذلك على النحو التالي:

تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزًا التكميلية بالبلوك 18099، خلف الحي التاسع، القطع من 1 : 14، يوم الأحد 3 يناير، والقطع من 15 : 28، يوم الإثنين 4 يناير، والقطع من 29 : 42، يوم الثلاثاء 5 يناير، والقطع من 43 : 56، يوم الأربعاء 6 يناير، والقطع من 57 : 70، يوم الخميس 7 يناير، وتخصيص يومي الأحد 17 يناير، والإثنين 18 يناير، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ويتمّ تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمنطقة (D 9)، القطع من 1 : 20، يوم الأحد 24 يناير، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 25 يناير، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء26 يناير، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 27 يناير، والقطع من 81 : 95، يوم الأحد 31 يناير، وتخصيص يومي الأحد 7 فبراير، والإثنين 8 فبراير، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز والاجتماعي بحدائق أكتوبر

كما يبدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، اعتبارً من اليوم، وحتى يوم الخميس 18 مارس 2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمنطقة 168 فدانًا، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي القرعة الخامسة بجوار ابني بيتك 7 بالمدينة.

ويمكن الاطلاع على مواعيد التسليم من هنـــــــــــا.

إجراءات استلام الوحدات والأراضي

- على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك «التعمير والإسكان»، لإنهاء إجراءات البنك.

- التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز بخطاب البنك الموجه للجهاز.

- استلام صورة من الخطاب والتوجه بها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة.

- استلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.