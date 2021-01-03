يسرا بعد إصابتها بكورونا: أعاني من مشكلة بالتنفس.. وحالتي تتحسن نسبيا

تعيش الفنانة يسرا حالياً فترة من الاستقرار الصحي، تزامنًا مع علاجها بعد الإصابة بفيروس كورونا، حيث أكدت أن حالتها الصحية تتحسن بشكل ملحوظ.

وقالت «يسرا» لـ«الوطن»: «لازالت أعاني من مشكلة في التنفس، ولكن حالتي تتحسن نسيباً»، حيث أنها تسير على برتوكول علاج الصحة في منزلها، مع طاقم من التمريض، يساعدها على المرور من تلك المحنة .

يسرا عن وحيد حامد فقدنا قيمة كبيرة

وعبّرت «يسرا» عن حزنها الشديد لوفاة الكاتب الكبير وحيد حامد أمس، بعد إصابته بأزمة قلبية، كما أنَّها حزنت كثيراً لعدم تمكنها من حضور جنازته بسبب ظروف إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام، رغم علاقة الحب والصداقة التي تجمع بينهما.

آخر مقابلة بين يسرا ووحيد حامد

وحرصت يسرا على حضور ندوة وحيد حامد التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجانا لقاهرة السينمائي الدولي بدورته السابقة، كما أنها تاثرته حديثه وأبكت عليه قائلة، «حضرتك فنان عظيم وشرف كبير المشاركة بأي عمل من أعمالك، لأنه تحتمل رسالة سامية وهدف واضح ».

وبعد وفاته دخلت يسرا في نوبة بكاء داخل منزلها وقالت في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ رحيل وحيد حامد خسارة كبيرة لن تعوض على المستويين الفني والإنساني، مضيفة أنها لا تملك حاليًا سوى الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

يسرا كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام بعد حضورها عيد ميلاد نيللي كريم، ومن بعدها أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بفيروس كورونا منهم المنتج جمال العدل، إصابة والدة زوجة الفنان آسر ياسين ووفاتها، مطالبة الجميع بأن يرتدي الكمامة ويترك مسافة آمنة بينه وبين الذين يتعامل معهم حتي يكون في فترة أمان، خاصة في ظل انتشار الموجة التانية بصورة كبيرة بين عدد كبير من المصابين ومحاولة تخفيف من وطأة المرض علي بداية العام الجديد.