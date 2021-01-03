صور.. مركز «نوبياتا الثقافي» فنون أسوانية في قلب القاهرة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي وليندا عبداللطيف، تقريراً تليفزيونيا بعنوان «مركز نوبياتا الثقافي.. فنون أسوانية في قلب القاهرة».

وجاء في التقرير، أنه على مدار سنوات من العمل في التصوير والمجال الثقافي داخل أسوان، أدرك روميو الأسواني عدم دراية أبناء المحافظات الأخرى والأجانب من السياح بتاريخ جنوب مصر وتراثها وثقافتها المتنوعة مما دفعه إلى التفكير في تأسيس مركز ثقافي في القاهرة للتعريف بكل ما يتعلق بالنوبة وحضارة جنوب مصر، وبخاصة محافظة أسوان.

وأضاف التقرير، أن رمضان اختار منطقة المعادي لإقامة مشروعه الثقافي وأطلق عليه نوباتيا نسبة إلى المملكة نوبية شهيرة وبدا في تجهيز المكان وإضفاء الطابع النوبي عليه، سواء الرسومات على الحوائط والمواد المستخدمة في ديكورات تجهيز المكان.

ويستهدف المشروع الثقافي التعريف بأهم النماذج الفنية في النوبة، مثل محمد منير والموسيقار حمزة علاء الدين، كما يقدم ندوات وجلسات تثقيفية وتعريفية عن الجزر النوبية وأفضل الأماكن السياحية والمعابد النيلية، وحاز هذا المشروع على ردود أفعال سواء من النوبيين بالقاهرة أو غيرهم، إذ يشعر الجميع أنهم زاروا أسوان في قلب القاهرة.

وقال رمضان الفاضل، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، إن ردود أفعال الناس التي زارت المركز كانت قوية جدا، إذ أنه جعلهم يشعرون وكأنهم في قلب أسوان بسبب الألوان التي تحمل الطابع النوبي.

وأضاف أنه يعمل مصورا وهو ما فتح له مجالات كثيرة للتعرف بأشخاص خارج محافظته، وكان يستقبل رحلات كثيرة قادمة من القاهرة، بدأها بأصدقائه ثم تعامل مع مجموعات أخرى وعرفهم على أسوان والنوابة بشكل عام، «زوار أسوان والنوبة من وجه بحري وخارج مصري معلوماتهم منقوصة عنهما، لذلك فإنه قرر أن يكون لديه مكان في القاهرة يخدم كل زوار أسوان».

وتابع أنه يوفر منتجات ذات صلة بأسوان في المركز، مثل المنتجات اليدوية والعطارة والبلح والدوم، «كل حاجة موجودة في المكان جايبها من قلب أسوان، واخترت المعادي لأنني شعرت أنها قريبة من الجميع، وأنوي فتح أكثر من فرع، وأتمنى فتح فرع في محافظة الإسكندرية».