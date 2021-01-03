مصدر يكشف مصير التلميذ السعودي قاتل المدرس المصري: باق في «الأحداث»

كشف مصدر بالجالية المصرية في السعودية، لـ«الوطن»، بعض التفاصيل بشأن مصير التلميذ السعودي الذي قتل مدرسًا مصريًا قبل أيام بعد أن أطلق عليه طلق خرطوش أصابه في الرأس.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التلميذ السعودي (13 عامًا) ضُبط بعد الحادث ومعه شقيقه (16 عامًا)، حيث أودع بأحد دور الرعاية في العاصمة الرياض وهي تعادل «الأحداث» في مصر.

التلميذ السعودي قاتل المدرس المصري سيبقى بدار الرعاية حتى انتهاء التحقيقات

وأكد المصدر أن التلميذ السعودي، الذي تسبب في مقتل المدرس المصري هاني عبدالتواب، لا يزال موجودًا في دار الرعاية التي أُودع بها والتي تبعد نحو 600 كيلو متر عن المنطقة التي يقيم بها.

ولفت المصدر إلى أن التلميذ سيبقى في دار الرعاية أو «الأحداث» إلى حين انتهاء التحقيقات في القضية ليتم البت في أمره.

وصول جثمان المدرس المصري إلى مصر

ووسط أجواء من الحزن شيع أهالي قرية النزلة بمحافظة الفيوم جثمان المدرس المصري المغدور عقب وصوله، صباح اليوم، على متن الرحلة رقم 2650 على خطوط شركة «مصر للطيران»، والتي أقلعت من مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية، بعد أيام من وفاته في حادث أثار مشاعر كثيرين.

وتعود بداية الجريمة إلى مشادة حدثت في الفصل بين المدرس المصري وتلميذه السعودي نتيجة رفض الأخير درجات التقدير التي منحها لها المدرس.

عقب ذلك ترصد التلميذ مدرسه مستعينًا بشقيقه وأطلق عليه طلق خرطوش اخترق رأسه من الخلف، ليتم نقله لاحقا إلى مستشفى «السليل»، ليتم استخراج الطلقة وتستقر حالته نسبيا قبل أن يدخل غيبوبة في الرعاية المركزة وتفارق روحه الحياة، تاركا خلفه زوجته وطفليه.

توجيه من «القوى العاملة» بمتابعة القضية

وكان وزير القوى العاملة والهجرة محمد سعفان وجه القنصل العمالي المصري في الرياض بمتابعة القضية، والتواصل مع المدرسة التي يعمل به المدرس المصري المقتول وتأكيد الحصول على كافة مستحقاته.

وقد تقدم صاحب المدارس التي يعمل فيها المدرس المصري بالعزاء إلى السفارة المصرية في الرياض، مؤكدا أسفه للحادث، مشيدًا بخلق المدرس الذي كان محبوبا من جميع تلاميذه.

كما تعهد صاحب المدارس بتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى مصر، وأن يفي بجميع مستحقات المدرس المصري والتي تشمل راتبه عن الشهر الحالي ومكافأة نهاية الخدمة، كما قرر منح المدرس راتب عن جميع الأشهر المتبقية في العام الدراسي بالمملكة.

الاعتداء على طبيب بيطري مصري

ووقع حادث مقتل المدرس المصري على يد تلميذه قبل أيام قليلة من الاعتداء على طبيب بيطري مصري خلال عمله بصيدلية بيطرية بأحد مناطق العاصمة السعودية الرياض.

حيث نشبت مشادة بين الطبيب المصري وشخص لعدم توافر دواء بعينه، ليعود في وقت لاحق ومعه مجموعة من أصحابه ويضرب الطبيب المصري بخشبة ما تسبب له بجروح في الرأس والقدم.

وقال الطبيب ويدعى أحمد محمود أبوغنيم إن المعتدي سبه بالأم، قبل أن يصطحب لاحقا المجموعة التي كانت معه وقت الاعتداء، حيث تم استدراجه خارج الصيدلية، فيما تتابع جهات الأمن السعودية القضية.