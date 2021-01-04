5 استخدامات أخرى لـUSB غير نقل الصور والأفلام: منها فتح الجهاز وغلقه

يستخدم محرك أقراص USB عادة في بعض الأغراض الشائعة مثل نقل الصور أو الأفلام أو الملفات بين جهاز وآخر، أو كأداة لنسخ الملفات بشكل احتياطي، إلا أنّ ما يجهله البعض أنّه يمكن استخدامها أيضًا في بعض الأغراض الأخرى مثل مفتاح أمان لفتح جهاز الكمبيوتر وغلقه، فضلًا عن العديد من الوظائف الأخرى.

وتستعرض «الوطن» 5 استخدامات أخرى قد لا تعرفها للـUSB، وذلك وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

استخدم الـUSB لفتح جهاز الكمبيوتر أو غلقه

إذ يمكنك استخدام الـUSB كمفتاح أمان بدلًا من شراء أحد مفاتيح الأمان المادية، ويمكنك تحقيق ذلك عن طريق تحميل أداة (PREDATOR) المجانية في محرك أقراص USB لتحويله إلى مفتاح أمان.

إذ تستطيع أداة (PREDATOR) تحويل محرك أقراص USB إلى جهاز تحكم في الوصول لفتح جهاز الكمبيوتر أو غلقه بسهولة، حيث يشبه استخدام وظيفة القفل في الجهاز، وبذلك لن يكون عليك كتابة كلمة المرور في كل مرة، فعندما تترك الجهاز قم بفصل محرك الأقراص وسيتم قفله فورًا، وعند العودة قم بتوصيله مرة أخرى وسيتم إلغاء القفل.

تشغيل التطبيقات المحمولة

يتوجب عليك عادة عند استخدام أي تطبيق في جهازك أن تقوم بتثبيته أولًا، ويمكنك بدلًا من ذلك في حالة توافر للتطبيق إصدارًا محمولًا عن تستخدم USB لتشغيله في أي جهاز آخر، إذ يمكن تحميل التطبيقات المحمولة، مثل: المتصفح والبريد الإلكتروني والمراسلة في محرك الأقراص وتشغيلها مباشرة دون الحاجة إلى تثبيت هذه التطبيقات في كل مرة.

حفظ نسخ احتياطية لمحتويات القرص

ومن خلال استخدام داة (Win32 Disk Imager) لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز، يمكنك إجراء نسخة احتياطية لمحتويات القرص في الحاسب الخاص بك، وذلك عن طريق زيارة موقع الأداة الرسمي، ثم قم بتثبيتها في جهازك وتشغيلها، وبعد ذلك قم بإدخال محرك أقراص USB وتحديد وجهة واسم الملف، ثم الضغط على خيار (قراءة) Read لنسخ محتويات القرص الموجود في الحاسوب.

تثبيت أي نظام تشغيل تقريبًا

ويمكن لمستخدمي ويندوز 10 إنشاء قرص USB قابل للتمهيد باستخدام أداة مايكروسوفت المخصصة لذلك، وذلك لتثبيت أي نظام تشغيل في جهازك، إذ تعتبر طريقة شائعة لتثبيت نظام ويندوز.

تخزين وثائق السفر المهمة

وفي حال كنت كثير السفر، ولتجنب فقدان أمتعتك الخاصة والتي تحتوي على وثائق ومستندات هامة، يمكنك أن تستخدم محرك الأقراص الخاص بك للاحتفاظ بنسخة من هذه الأوراق وإبقائها معك بشكل دائم، لتتمكن من تجاوز أي مشكلة طارئة مع الموظفين من خلال تزويدهم بالمعلومات الضرورية حول شخصك عند العثور على حقائبك.