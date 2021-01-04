جهاد سعد ليس الأول.. نجوم عبروا عن إيمانهم بالعلاقة خارج الزواج الشرعي

كثيرًا ما يتصدر مشاهير محركات البحث ويصبحون في ساعات قليلة «تريند» عبر مواقع السوشيال ميديا، بسبب تصريحاتهم التي تصل لحد الإثارة في بعض الأحيان، آخرها ما قاله الفنان السوري جهاد سعد، بشأن قبوله قيام بناته بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، وأنه لن يمنعهن من تجربة «المساكنة»، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الجدل بين المتابعين بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل الفنان جهاد سعد، هناك عدد من الفنانين تحدثوا عن عدم رفضهم لأن تكون هناك علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وترصدها «الوطن» في السطور التالية.

مايا دياب

الفنانة اللبنانية مايا دياب، قالت في تصريحات سابقة إنها تعرفت على زوجها رجل الأعمال عباس ناصر في إحدى السهرات، وعندما أصابهما سهم الحب، قررا أن يعيشا سويًا في مسكن واحد لمدة تزيد عن عام حتى يتعرفا على بعضهما البعض وأن يكون هناك «مساكنة» قبل عقد الزواج، معتبرة الأمر حل جيد لمواجهة الطلاق في المجتمع العربي خصوصًا وأن الزوجين لم يكن بينهما علاقة من قبل.

وقتها تزوجت مايا دياب زواجًا مدنيا لاختلاف ديانتها مع زوجها، وأنجبت منها ابنتها كاي، ووقع الانفصال بينهما بعد نحو 12 عامًا.

منى هلا

الفنانة الشابة منى هلا، تعرضت لانتقادات كثيرة بعد كشفها عن علاقتها بشاب أجنبي، وإيمانها بوجود علاقة بين الطرفين دون زواج، وفي تصريحات لها أكدت أن العلاقات المعلنة تدخل في إطار العلاقات الشرعية طالما هناك إعلان وإشهار.

أحمد الفيشاوي

الفنان أحمد الفيشاوي والذي دخل في أزمات كثيرة بسبب إنكاره لنسب ابنته تاليا التي أنجبها بعد زواج غير رسمي من هند الحناوي التي رفعت قضية نسب ضده، حتى اضطر للاعتراف بابنته، قال في تصريحات إنه يؤمن بالعلاقات التي تجمع الرجل والمرأة قبل الزواج باعتبار الأمر حرية شخصية بشرط ألا تكون مجرد علاقة عابرة.

نيقولا معوض

الفنان اللبناني نيقولا معوض، قال إنه يؤمن بالعلاقات قبل الزواج، ولا توجد لديه أزمة في هذا الأمر، مشيرًا إلى خوضه هذه التجربة في حياته.

إليسا

الفنانة إليسا عبرت في لقاء لها عن رغبتها في أن يسمح للمرأة بالحمل خارج نطاق الزواج، مؤكدة أنها مع المجتمعات الغربية التي لديها قوانين مدنية.