القبض على تاجر تمويني جمع 7 ملايين جنيه من شخصين بزعم تشغيلها

ألقي ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية اليوم، القبض على تاجر «بقالة تموينية» بتهمة استيلائه على 7 ملايين جنيه من شخصين، بدعوى تشغيلها واستثمارها في تجارة المقاولات والعقارات مقابل أرباح، وعدم وفائه بذلك.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام كلا من «سمير ا. ا.»، 49 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم دكرنس، و«أحمد ص. ق.»، محامي حر، وكيلا عن «أيمن م. ع.»، ومقيم قرية كفر الجنينة مركز نبروه وأبلغا بتضررهما من «أسامة ع. م.»، 40 سنة، تاجر بقالة تموينية ومقيم بمدينة دكرنس لقيامه بالنصب والاستيلاء على مبلغ 6.8 مليون جنيه من الأول، ومبلغ 222 ألف جنيه من المبلغ الثاني بدعوى تشغيلها فى الاستثمار العقاري مقابل أرباح إلا أنه لم يفِ بذلك.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط المشكو فى حقه، وبسؤاله في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز دكرنس والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وفي حادث آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط شاب حاصل على بكالوريوس حاسب آلي، ومقيم بقرية شاوة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد قيامه بجمع مدخرات العاملين بدولة ليبيا من تحويلات بالدولار وتغيرها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين عقب سحبها خارج نطاق المصارف الشرعية وبأسعار السوق السوداء.

ووردت معلومات لضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا بقيام المدعو «السعيد إ. إ.»، 37 سنة ، حاصل على بكالوريوس حاسب آلي ومقيم قرية شاوة بجمعه مدخرات العاملين بدولة ليبيا بالدولار وتحويلها للعملة الوطنية وطرحها بأسعار السوق السوداء

وبتقنين الاجراءات وتحرير المحضر رقم 4 أحوال مركز شرطة المنصورة ،تمكنت قوة من ضباط الإدارة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بقيامة بتغيير العملات الأجنبية الي عملات وطنية لأهالي العاملين المصريين بالخارج بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد مستفيدا من فارق سعر العملة.