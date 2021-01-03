تأهيل 66 منشأة صحية بالأقصر للانضمام لمشروع التأمين الصحي الشامل

أوضحت الدكتورة رضوى إمام، المشرف العام على إدارة الإعلام والتوعية الصحية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الأقصر هي ثاني محافظة يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن الاستعدادت بها كانت قد بدأت منذ أكتوبر الماضي في 2019.

وأضافت أننا بدأنا العمل وبدأنا التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، من خلال 59 وحدة ومركزا صحيا يستعدون للانضمام إلى منظومة التأمين و7 مستشفيات، بإجمالي 66 منشأة صحية، وتم بالفعل تأهيل وتفعيل 23 وحدة ومركزا من بينهم كمرحلة أولى، على أن يتم استكمال باقي الوحدات والمراكز خلال الشهور القادمة، حتى يتم التشغيل الكامل لمنظمة التامين الصحي بمحافظة الأقصر، كاشفة نجاحهم في تسجيل 18 منشأة بمحافظة الأقصر، وعملهم على استكمال إجراءات تسجيل باقي المنشآت.

منظومة التأمين الشامل تأتي في إطار حوكمة الخدمة الصحية

وأضافت «إمام»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «أحداث اليوم»، المذاع على شاشة «extra news»، تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل، يأتي في إطار حوكمة الخدمة الصحية، التي تعني فصل تقديم الخدمة القادمة من هيئة الرعاية الصحية، أداة الدولة الرئيسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، عن الرقابة على جودة الخدمة، من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية، وتمويل الخدمة من خلال هيئة التأمين الصحي الشامل التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وتابعت أن من أهم أطر تنفيذ الحوكمة، أن يتم اعتماد كل المنشآت الصحية، من خلال هيئة الاعتماد والرقابة، على أساس المعايير القومية للهيئة، حتى تستطيع أن تكون مؤهلة وتقدم الخدمات من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، ويتم تمويلها من خلال هيئة التأمين، وتكون أصولها منضمة لهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء العام الماضي، كان قد قرر بنقل 23 أصلا للهيئة العامة للرعاية الصحية، وهذه الأصول ستكون المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية كمرحلة أولى بمحافظة الأقصر، في منظومة التأمين الصحي الشامل.

تطبيق منظومة التأمين بأي محافظة يتطلب تأهيل منشآتها الصحية

وأعلنت «إمام» أن تطبيق منظومة التأمين الصحي بأي محافظة، يتطلب أولا تأهيل المنشأت من خلال بنيتها التحتية، فضلا عن تأهيل المنشأة نفسها، ومن ذلك تأهيل المرواد البشرية بها، مشيرة إلى أن بالفعل تم تأهيل 59 وحدة مركز و 7 مستشفيات من الناحية الإنشائية، وجارِ تأهيلها الآن ببقية الإجراءت، حتى يتم تشغيلهم وتفعيلهم.

ونبهت أنه بعد الانتهاء من العمل على محافظة الأقصر، سيتم العمل على محافظة الإسماعيلية ثم جنوب سيناء، ثم أسوان ثم السويس تباعا، وهكذا نكون انتهينا من تنفيذ المرحلة من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، من أصل 6 مراحل وفق لقانون التأمين الصحي الشامل.