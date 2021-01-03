«الإسكان»: معدلات البناء لم تتأثر بكورونا.. وبعض المواقع تعمل 24 ساعة

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، إن وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بدأت اليوم، تسليم الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث كابيتال ريزيدنس «r3» بالعاصمة الإدارية الجديدة للحاجزين بالمشروع، اعتبارًا من اليوم وحتى 21 مارس المقبل 2021، مضيفا: «نهتم بالإجراءات الاحترازية في كل المواقع، وفيه مواقع شغالة 24 ساعة، ومعدلات البناء لم تتأثر بجائحة كورونا، وجبنا كل الحاجات المتأخرة من الدول الأجنبية».

عباس: أي مدينة جديدة لازم يكون فيها كل أنواع السكن

وأضاف «عباس»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الحي الذي يجري فيه تسليم الوحدات كاملة التشطيب ومزود بكل الخدمات التي يطلبها السكان، حيث إن العاصمة الإدارية بها العديد من الأحياء السكنية، وجميعهم في متناول الجميع: «أي مدينة جديدة لازم يكون فيها كل أنواع السكن».

لو مفيش دعم من الدولة الشقة هتوصل لـ600 ألف جنيه

وأوضح أنه توجد جميع المساحات التي يطلبها المواطنون سواء كانت مساحات صغيرة أو فيلل أوغيرها من أشكال السكن، كما توجد وحدات خاصة لمحدودي الدخل يتم دعمها بما يقرب من 50% من سعرها، والذي يصل حاليا لـ280 ألف جنيه: «لو مفيش دعم من الدولة هتوصل لـ600 ألف جنيه».

الانتهاء من المباني الحكومية بالعاصمة بنسبة 98% من الأعمال

وأكد أن كل المباني الخاصة بالمباني الحكومية تم الانتهاء فيها من 98% من نسب الأعمال، وفي حي المال والأعمال تم الانتهاء من 10 أبراج، وسيتم تسليم الأبراج كاملة التشطيب في شهر أكتوبر المقبل، كما سيتم تسليم البرج الأيقوني بالعاصمة، وهو أطول برج على مستوى القارة السمراء.

عباس: نتيح فرصة للمستثمرين للتشارك

وأشار إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم إصدار قرارات بإنشاء ما يقرب من 20 مدينة جديدة بشمال وجنوب مصر ومحافظات الصعيد، كما سيتم توسعة المدن الكبرى والتي بها عدد كبير من السكان لتوفير معيشة كريمة لهم وتوفير فرص عمل لهم: «كل المدن شغالين فيها، وشغالين في البنية الأساسية ليهم كلهم، وبنتيح فرصة للمستثمرين للعمل على توسعة وإقامة الخدمات مع الوزارة».

الإفصاح عن اشتراطات البناء خلال أسبوعين

وتابع: «أحنا شغالين في اشتراطات خاصة باستكمال البناء بعد توقفها وهتطلع الفترة المقبلة، وهي اشتراطات واقعية قابلة للقياس، ويتم المراجعة حاليا مع المحافظين، وهناك اشتراطات عامة لكل المحافظات واشتراطات أخرى خاصة، وخلال أسبوعين سيتم الافصاح عن تلك الاشتراطات».

وفند: «المشروعات القومية بتوفر عمالة للكثير من المواطنين العائدين من ليبيا وسوريا والعراق، وكل المشروعات تستوعب تلك العمالة الزائدة في مصر، وفرص العمل بقطاع التشييد عدينا الـ5 مليون عامل في تلك المشروعات، وهي قاطرة التنمية في مصر واستوعبت الكثير من العمالة، وبيتم صرف ما يقرب من 16 مليار جنيه شهريا في قطاعات التشيد والبناء بكل أجزاء الوزارة، وهناك طفرة في الخدمات والبناء بالوزارة».

واختتم: «عندنا 4 صالات جاهزين لاستقبال مونديال العالم لليد، وتم الانتهاء من ملاعب التدريب والتصميم والإنشاء سيكون صورة مشرفة لمصر، وصالة ستاد القاهرة تم تجديدها، وهنشوف حاجة تليق بمصر وتعكس ضخامة الأعمال على مستوى العالم».