مستشفى عين شمس العبور: نعمل على زيادة أسرة العناية المركزة

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية المركزة بمستشفي عين شمس العبور، إنه تم زيادة أعداد الأسرة الخاصة بغرف الرعاية المركزة، وذلك على خلفية وجود الكثير من المرضى الراغبين في العلاج بالمستشفى.

ثروت: المستشفى على استعداد في استقبال حالات الإصابة بكورونا

وأضاف «ثروت»، خلال مداخلة فيديو عبر «سكاي بي» ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المستشفى كان على استعداد استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل بدء الجائحة الثانية، وهناك استعداد كبير من قبل إدارة المستشفى، والوضع مازال تحت السيطرة: «عندنا إدارة للأزمة منعقدة على مدار الساعة».

استقبال أجهزة تنفس صناعي قادمة من مختلف مستشفيات العزل

وأوضح أنه يتم استقبال أجهزة تنفس صناعي قادمة من مختلف مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، لوجود زيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا من خارج المستشفى، وداخلها بين الأطقم الطبية: «فيه حاجات كتير بنحتاجها علشان نجهز سرير بالعناية المركزة، وأي حاجة بنطلبها الجامعة بتوفرها على وجه السرعة».

لا يمكن منع قدوم المرضى للعلاج بالمستشفى

وأكد أن المستشفي يعمل على استقبال كل الحالات المرضية التي تسعى إلى الالتحاق بالمستشفي من أجل تلقي العلاج الخاص بفيروس كورونا، حيث أن كل الحالات الراغبة في القدوم إلى المستشفي تكون على أمل في الشفاء، ولا يمكن منع قدومهم من أجل تلقي العلاج أو لنقص في الأدوات الطبية المستخدمة لعلاج المرضي في المستشفى.

ومن قبل، قال الدكتور شريف محسن، مدير مستشفى العزل في العبور، ومنسق عام مستشفيات العزل بجامعة عين شمس، إنّ حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت بشكل ملحوظ مؤخرا، كاشفا عن أنّه يوجد نحو 25 مستشفى جامعيا جديدا انضم لمنظومة العزل، حيث تساهم جامعة عين شمس بنحو 4 مستشفيات للعزل، وهي: العبور والمسنين ورعاية الباطنة والمستشفى الميداني.