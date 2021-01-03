عالم مصري ببريطانيا: بدء استخدام لقاح أسترازينيكا خلال 12 ساعة

علق الدكتور أحمد سالمان العضو بفريق أوكسفورد للقاح كورونا، على إقرار بريطانيا واعتمادها للقاح أسترازينيكا، قائلًا إن اللقاح حصل على موافقة طواريء ويتم متابعته في مرحلة ما بعد التجارب السريرية لرصد أي أعراض لم تظهر في مرحلة التجارب السريرية، وسيبدأ استخدامه خلال 12 ساعة رسميا في مستشفيات إنجلترا ثم التوسع تدريجيًا بواقع مليوني جرعة في الأسبوع الواحد، لافتا إلى أن الشركة المنتجة للقاح أكسفورد تعاقدت مع 30 دولة لإنتاجه لكن دورة الإنتاج تتراوح ما بين شهرين إلى 3 أشهر على الأقل.

الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد تكسب الجسم مناعة تصل إلى 60%

وأضاف سالمان خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق «زووم» خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، تعليقًا على النقاشات المستمرة حول اللقاحات المطروحة ومدى الفترة الزمنية المحصورة بين تناول الجرعتين ونسب الحماية في كليهما، أن التجارب السريرية أثبتت أن جرعة واحدة من لقاح أكسفورد تمنح حماية بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تناولها بنسب حماية قد تصل إلى 60% ولرفع معدل الحماية لتزيد عن 70-90% لابد من أخذ الجرعة الثانية.

وأشار إلى أن الفترة الزمية بين الجرعتين أربعة اسابيع، موضحًا أن بعض المجموعات التي جرى تجريب تناول الجرعات عليها في فترات زمنية مختلفة لم يثبت وجود فارق كبير في استخدام الجرعتين في مدة أربعة أسابيع وهذا سبب قرار بريطانيا لإرجاء الجرعة الثانية لمدة 3 أشهر وذلك لكون جرعة واحدة ستمنح حماية فعالة قد لا تصل إلى 70% لكن على الأقل في تقليص الأعراض الشديدة بما يخفف الضغط على النظام الصحي.

وأردف، أن نفس الملاحظات كانت موجودة في لقاحات فايزر وموديرنا، وبعد الحصول على جرعة واحدة بأسبوعين أو 3 أسابيع فإن الجسم يحصل على قدر من الحماية نسبته 60% لكن لم يجر تجريب فواصل زمنية مختلفة على غرار ما حدث في لقاح أكسفورد، وجرى توسيع الفاصل الزمني من أجل حماية المزيد من الأرواح.

وأضاف سالمان خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق «زووم» خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، تعليقًا على النقاشات المستمرة حول اللقاحات المطروحة ومدى الفترة الزمنية المحصورة بين تناول الجرعتين ونسب الحماية في كليهما، أن التجارب السريرية أثبتت أن جرعة واحدة من لقاح أكسفورد تمنح حماية بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تناولها بنسب حماية قد تصل إلى 60% ولرفع معدل الحماية لتزيد عن 70-90% لابد من أخذ الجرعة الثانية.

وأشار، إلى أن الفترة الزمنية بين الجرعتين أربعة أسابيع، موضحًا أن بعض المجموعات التي جرى تجريب تناول الجرعات عليها في فترات زمنية مختلفة لم يثبت وجود فارق كبير في استخدام الجرعتين في مدة أربعة أسابيع وهذا سبب قرار بريطانيا لإرجاء الجرعة الثانية لمدة 3 أشهر وذلك لكون جرعة واحدة ستمنح حماية فعالة قد لا تصل إلى 70% لكن على الأقل في تقليص الأعراض الشديدة بما يخفف الضغط على النظام الصحي.

وأردف، أن نفس الملاحظات كانت موجودة في لقاحات فايزر وموديرنا، وبعد الحصول على جرعة واحدة بأسبوعين أو 3 أسابيع فإن الجسم يحصل على قدر من الحماية نسبته 60% لكن لم يجرِ تجريب فواصل زمنية مختلفة على غرار ما حدث في لقاح أكسفورد، وجرى توسيع الفاصل الزمني من أجل حماية المزيد من الأرواح.