بريد الوطن.. والله بجد

والله بجد

أنا يمكن أكون بره الدنيا

ومش قايلة لحد

أنا شايفة حاجات

عقلى لا يمكن يتصورها

كاميرة روحى

بتزووم ع الأرض تصورها

فباشوف الناس فتافيت سكر

ترباس دنيتهم متسكر

أغنى ما فيهم عمال يشكى

وفقيرهم هو اللى بيشكر

أنا شايفة كمان

الموت صياد واقف جنبى

يحدف على دنيتهم شبكة

وف ثانية يشدها من تانى

ألقى الأرواح فيها اتشبكوا

فعيون تطلع بره الدايرة

ويبصوا بخوف أوى يرتبكوا

يهربوا جوه دواير تانية

يوم والا اتنين.. بطلوا يبكوا

ويرجعوا من تانى لدايرتهم

هى عادتهم

سبحان الله

كان قادر يخلقنا ملايكة

تسجد وتسبح ليل ونهار

بس الإنسان هو اللى اختار

نجلاء نعيم

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