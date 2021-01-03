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محمود مسلم

بريد الوطن.. والله بجد

كتب:

بريد الوطن
11:20 م | الأحد 03 يناير 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

والله بجد

أنا يمكن أكون بره الدنيا

ومش قايلة لحد

أنا شايفة حاجات

عقلى لا يمكن يتصورها

كاميرة روحى

بتزووم ع الأرض تصورها

فباشوف الناس فتافيت سكر

ترباس دنيتهم متسكر

أغنى ما فيهم عمال يشكى

وفقيرهم هو اللى بيشكر

أنا شايفة كمان

الموت صياد واقف جنبى

يحدف على دنيتهم شبكة

وف ثانية يشدها من تانى

ألقى الأرواح فيها اتشبكوا

فعيون تطلع بره الدايرة

ويبصوا بخوف أوى يرتبكوا

يهربوا جوه دواير تانية

يوم والا اتنين.. بطلوا يبكوا

ويرجعوا من تانى لدايرتهم

هى عادتهم

سبحان الله

كان قادر يخلقنا ملايكة

تسجد وتسبح ليل ونهار

بس الإنسان هو اللى اختار

                                               نجلاء نعيم

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