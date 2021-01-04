مبيعات «الأوتوبيس» تصل لـ23966 خلال 2020.. والمحلي يرتفع بنسبة 25.1%

أعلن مركز معلومات سوق السيارات «أميك» التقرير الخاص برصد مبيعات مركبات (الأتوبيس المحلية والمستوردة) داخل السوق المحلية المصرية، في الفترة من يناير وحتى شهر نوفمبر من العام المنصرم 2020، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام 2019.

وحسب التقرير أرتفع معدل مبيعات مركبات (الأتوبيس) المحلية داخل السوق المصري بنسبة 25.1% بمبيعات وصلت إلى 14112 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 11284 مركبة .

وأوضح التقرير، ارتفاع مبيعات مركبات (الأتوبيس المستوردة) بنسبة وصلت إلى 57% بمبيعات 9854 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 6278 مركبة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل مبيعات مركبات (الأوتوبيس) داخل السوق المحلية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020 بنسبة وصلت إلى 36.5% بمبيعات 23966 مركبة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام 2019 والتي وصلت إلى 17562 مركبة.

فيما سجل التقرير الخاص بشهر نوفمبر الماضي ارتفاع معدل مبيعات مركبات (الأتوبيس) بنسبة 7.4% بمبيعات وصلت إلى 2113 مركبة، مقارنة بمبيعات شهر نوفمبر من العام 2019 والتي وصلت إلى 1968 مركبة.

وفي وقت سابق أوض تقرير «إميك» الخاص بمعدل مبيعات السيارات «الملاكي» خلال شهر نوفمبر الماضي 2020، مقارنة بمبيعات نوفمبر 2019، وحسب التقرير ارتفع معدل مبيعات الملاكي خلال 2020 بنسبة 67% بمبيعات 20536 سيارة، مقارنة بمبيعات نوفمبر 2019 والتي سجلت 12321 سيارة.

وأوضح التقرير خلال قائمة تضم مبيعات السياات «الملاكي» حسب السعة اللترية المختلفة، حيث سجل التقرير ارتفاعًا ملحوظا في مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين «1000 : 1300سي سي» إلى 864 سيارة خلال نوفمبر 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 43 سيارة، كما سجل التقرير ارتفاعًا في مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين «1500 : 1600 سي سي» بمبيعات 11256 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 6027 سيارة.