أديرة سوهاج تغلق أبوابها خلال عيدي الميلاد والغطاس

انضمت أديرة الأقباط الأرثوذكس في سوهاج، إلى باقي الأديرة القبطية في إعلان غلق أبوابها خلال فترة الاعياد القبطية في الفترة المقبلة، نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة الجميع، حيث اعتذر دير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بيشاي المعروف بـ«الدير الأحمر» بغرب سوهاج عن عدم استقبال الزائرين في قداس عيد الميلاد المجيد مساء الأربعاء المقبل، وكذلك قداس عيد الغطاس المجيد في 19 يناير الجاري.

رئيس الدير الأحمر: نصلي ليرفع الله الوباء

وقال القمص أنطونيوس الشنودي، أمين الدير، في بيان له: «نثق في تفهمكم للظروف الحالية، رافعين صلواتنا جميعا لكي يرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء، وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء».

كذلك أعلن دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، المعروف بـ«الدير الأبيض»، عدم استقبال الزائرين في قداس عيد الميلاد المجيد وكذلك قداس عيد الغطاس المجيد، للسبب ذاته وهو نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامة الجميع.

وقال الأنبا أولوجيوس، أسقف ورئيس الدير، في بيان نشره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نثق في تفهمكم للظروف الحالية، رافعين صلواتنا جميعا لكي يرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء، وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء».

دير أخميم: صلوات عيدي الميلاد والغطاس للرهبان فقط

بينما أعلن دير السيدة العذراء بجبل أخميم، في بيان حمل توقيع الأنبا متاؤوس، أسقف ورئيس الدير، أنَّه في ضوء الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة محبي الدير، تقرر أن تقتصر صلوات قداسات عيدي الميلاد المجيد والغطاس على الرهبان فقط، بينما ستكون القداسات في الايام العادية بنسبة 25% عن طريق حجز موعد القداس مسبقا.

وأضاف الأنبا متاؤوس: «أما بالنسبة للمعموديات سبتكون بميعاد مسبق بحضور 5 أفراد فقط مع تطبيق كل الاجراءات الاحترازية ولا سيماء ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي».