ميناء العريش يستقبل أول سفينة تجارية بعد إعادة تشغيله

يشارك اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في استقبال أول سفينة تجارية بميناء العريش، اليوم، بعد افتتاحه أمام حركة الملاحة إثر الانتهاء من أعمال التطوير، في احتفالية حضرها القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة.

وأضاف «شوشة» فى تصريح له، اليوم، أن الميناء استقبل قاطرة إرشاد لاستخدامها في توجيه السفن قبل 3 أسابيع، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول مندوبي التوكيلات الملاحية والتواصل مع مندوبي الشحن، وتلقى طلبات شحن من شركات الأسمنت والملح والرمل الزجاجي.

وكان المحافظ، ميناء العريش البحري الجديد يقع ضمن أقرب نقطة للشواطئ الأوربية، وفقًا للمقاييس الجغرافية بما يكسبه ميزة عالمية.

الجدير بالذكر أن الميناء صدر له قرار جمهورى بأن يكون ضمن منطقة التنمية الاقتصادية لهيئة قناة السويس، وأن المخطط للميناء أن يكون منطقة حيوية مهمة، وتم اختياره على مساحة 3 كم 2 فى موقعه الحالي وبما هو متاح من بعد عن المناطق ذات الكثافة السكانية، حيث تقوم الهيئة الملاحية الخاصة حاليًا، بتنفيذ خطة تطوير طموحه لأرصفة الميناء وتكريك المجرى المائى لزيادة عمق وغاطس الميناء وزيادة حاجز الأمواج، ورفع كفاءة الوحدات البحرية التابعه للميناء سواء القاطرات أو لنشات الإرشاد فضلًا عن رفع كفاءة وتنفيذ أعمال صيانة المبانى الإدارية.

بدوره أكد اللواء محمد شريف مدير ميناء العريش البحري، اهتمام القيادة السياسية بتطوير ميناء العريش البحري فى إطار حرص الدولة على تنمية سيناء، موضحا أن هناك إسراع فى العمل من أجل عودة دخول الصيادين للميناء واستئناف حركة الصيد للأسماك مجددا.