«الأورمان»: إعمار وتأثيث 132 منزلا وتزويج 1263 فتاة يتيمة بأسوان

أكد نائب مدير عام جمعية «الأورمان»، محمود فؤاد، أن الجمعية انتهت من إعادة إعمار وتأثيث 132 منزلاً في محافظة سوهاج، خلال العام الماضي 2020، بالإضافة إلى تزويج 1263 فتاة يتيمة بالمحافظة.

وقال «فؤاد»، في بيان إعلامي أصدرته الجمعية اليوم الاثنين، إن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة أسوان، استطاع تيسير زواج 1263 فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجاً بجميع مراكز المحافظة، من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

كما أعلنت الجمعية أنه تم، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، إعادة إعمار 132 منزلاً متهالكاً وفرشها بأثاث كامل، وذلك في 4 قرى، تتضمن قرية «الشوكة» بمركز ناصر، و«خورشيد» بمركز إهناسيا، و«الحماوي» بمركز بني سويف، و«الكوم الأحمر» بمركز سمسطا، ضمن القرى الأكثر احتياجاً ببني سويف.

وأشار الى أن المؤسسة أطلقت مؤخراً مبادرة «خير بالتقسيط»، وهى مبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح آفاق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، وتقوم على مبدا المساهمة والتكافل الاجتماعي، من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، حيث يقوم المواطن بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ الف جنيه شهرياً، لمده 10شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

واختتم «فؤاد» بقوله إن المشروع الخيري الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات، بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات بمحافظة أسوان، حيث نجحت في دعم إتمام زفاف العديد من الفتيات اليتيمات غير القادرات، وتنظيم حفلات للزفاف الجماعي في جميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في أنحاء المحافظة.