الأورمان تجري 208 ألف و987 عملية عيون لغير القادرين في كفر الشيخ

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية حققت خلال عام 2020 إنجازات خيرية كبيرة تضاف إلى رصيد العمل الخيري الأهلى بمحافظة كفرالشيخ، امتدت لجميع القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، فمشروع مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون واصل توقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون المختلفة وتسليم النظارات الطبية وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج كل ذلك بالمجان تماماً وفى أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون .

وأضاف اللواء شعبان، فى بيان أصدرته الجمعية اليوم، أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة كفرالشيخ أجرى الكشف الطبي على 33 الف و541 مريض واجراء 11ألفا و259 عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم 6 الاف و251 نظارة طبية.

وأوضح، ان جمعية الأورمان كان لها دورا فى مبادرة« حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس وجاءت استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الألاف من أهالى المحافظات، مؤكدا انها ساهمت فى مباردة« نور حياة» بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومؤخرأ أطلقت مبادرة« النور من حقك» التى استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة .

ومن جانبه قال أحمد حسن،و مسؤل ادارة العيون لجمعية الأورمان، أن الجمعية نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على 932 الفا و729 مريض، واجراء 208 آلاف و987 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127الفا و186 نظارة طبية لغير القادرين.