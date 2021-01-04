الأقصى في 2021.. اقتحامات جيش الاحتلال مستمرة

واصل المستوطنون الإسرائيليون، اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية في العام الجديد2021، وعلى وجه الخصوص حرمة المسجد الأقصى المبارك، واقتحموه مجددا اليوم، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 24 ديسمبر الماضي، اقتحم 90 مستوطنًا من بينهم 5 من الطلاب اليهود، المسجد الاقصى المبارك، وأدى عدد منهم صلوات تلمودية في محيط مصلى «باب الرحمة».

وجاء اقتحام المسجد الأقصى، اليوم، من جهة «باب المغاربة»، فيما قالت «دائرة الأوقاف الإسلامية» في القدس المحتلة، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

من جانبه، قال مركز «معلومات وادي حلوة» الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 375 قرار إبعاد عن القدس المحتلة والمسجد الأقصى خلال 2020، وفقا لما ذكرته وكالة «صفا» الفلسطينية.

وكان مدير عام «دائرة الأوقاف الإسلامية»، شؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، قال في 31 ديسمبر الماضي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن أعداد المتطرفين اليهود الذين اقتحموا المسجد المبارك، في عام 2020، بلغت 18526 متطرف، تحت حماية الشرطة وقواتها الخاصة المدججة بالسلاح مما حول المسجد الى ثكنة عسكرية.

وأوضح الشيح الخطيب، في ذلك الوقت، أن كافة إجراءات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحق موظفي «دائرة الأوقاف» وحراس الأقصى من ضرب واعتقال وابعاد، دليل على نوايا شرطة المحتل الإسرائيلي في استهداف «دائرة الأوقاف» الإسلامية.

وكان الفلسطينيون، أطلقوا في 25 ديسمبر الماضي، مبادرة «صل الفجر وفطورك علينا»، أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك، في إطار إطلاق مبادرات نوعية لعمارة المسجد.

وكانت السلطات الأردنية، قالت في وقت سابق، أن حكومة الأردن، ستواصل تصديها للانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وذلك انطلاقا من «الوصاية الهاشمية» على مقدسات المسلمون والمسيحيون في القدس الشريف.

وأشار مركز «عين حلوة»، إلى أن استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة في عام 2020.

وكانت «بلدية الاحتلال» الإسرائيلي في القدس المحتل، بدأت في ديسمبر الماضي، تحضيراتها لشق طريق استيطاني يربط بين البؤرة الاستيطانية «موردوت» ومستوطنة «جيلو»، وذلك في إطار توسيع «موردوت» وبناء نحو 550 وحدة استيطانية جديدة فيها.