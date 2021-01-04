«القوى العاملة»: وفرنا 102 ألف وظيفة بالقطاع الخاص في 2020 (إنفوجراف)

حققت وزارة القوى العاملة، عددًا من الإنجازات على مدار عام 2020، شملت تشغيل 221 ألفاً و808 راغبين في العمل بسوق العمل الداخلي، من بينهم 2318 من ذوي القدرات الخاصة، وتوفير 102 ألف و390 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص.

كما تم عقد ملتقيين لتوظيف شباب محافظتي القاهرة وبورسعيد ساهمت في توفير5 آلاف و789 فرصة عمل، وتم اعتماد 17 ألفا و844 تأشيرة وعقد عمل بالخارج، وتسوية 1586 شكوى، فضلًا عن مساهمة مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج في تحصيل ما قيمته 208 ملايين و543 ألفاً و721 جنيه مستحقات العاملين المصريين بالخارج.

وأبرز الإنفوجراف، حجم الإنجازات المحققة بوزارة القوى العاملة لتحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كاشفا عن قيام الوزارة بالمساهمة بمبلغ مليار و300 مليون و108 آلاف جنيه ضمن المبادرة الرئاسية للعمال غير المنتظمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، وصرف 62 مليونا و875 ألف جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية، وإصدار شهادات «أمان» بإجمالي مليونين و72 ألف جنيه لهذه الفئة من العمالة.

ووفقاً للإنفوجراف، في مجال رعاية القوي العاملة، تم إبرام 58 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 25 ألفا و785 عاملا وفض 37 احتجاجًا، فضلًا عن إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا في 38 ألفا و459 منشأة.

ونوه الإنفوجراف إلى أنَّ العام الجديد سيتمّ إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصري بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل، وتحليلها والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لدعم متخذي القرار في الوقوف علي واقع سوق العمل الحالي وتحديد الرؤى المستقبلية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن ممثلي الوزارات المختصة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.