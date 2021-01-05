حظك اليوم الثلاثاء 5-1-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يعد مطالعة الحظ اليومي للأبراج، من أبرز اهتمامات الكثير من محبي علم الفلك، وتوقع المستقبل، فهم يحرصون على البحث عن الحظ اليومي للبرج الخاص بهم، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تراجع جيدا قراراتك وتسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك للاهتمام بأمور مهنية وتثابر وتجتهد كثيرا في حياتك وتنظم جهودك وتتحرك بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لقضاء أوقات سعيدة مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحب يحمل لك انفراجة وقد تجمعك اليوم بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بحماية نفسك وعليك اليوم أن تتجنب أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدا لمواجهة كل المستجدات بمرونة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقاتك وتميل اليوم نحو الانطلاق مع الأحباب والأصدقاء والوقت مناسب لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايرو كي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد تظهر اليوم أمامك فرص، فقط عليك أن تدرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار تجنبا للخطأ والخسارة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك قد تجرك لذكريات حزينة.. عد للحاضر ولا تبخل بجهد أو اهتمام وقدم ما بوسعك كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتحقيق نجاحات ومكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تعدك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب.. تفتن الجنس الآخر وتفرض إرادتك بحب وتصنع حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تميل للانعزال قليلا كي تحدد بهدوء اتجاهاتك القادمة وينصحك الفلك أن تهتم بالصحة والسلامة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بعدم الإعلان عن أخبارك الخاصة وخططك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يعدك بانفراجة وتتحسن أحوالك تدريجيا وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع زحل والمشتري يعدك بأوقات هانئة تجمعك بالأحباب والأصدقاء وقد تحتفل معهم بجديد.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. قد تحاصرك اليوم عيون أو مكائد وينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تتحكم في عصبيتك كي لا تخلق لنفسك عداوات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك بيوم حافل بالرومانسية والانفتاح.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لتقوية وضعك المهني والمالي وتحسن تنظيم أمورك وإدارة أموالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء تمنحك أفضل الطرق لاستغلال وقتك والاستمتاع به مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.