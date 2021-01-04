بعد تطويره.. ميناء العريش يستقبل أول سفين تجارية

استقبل ميناء العريش البحري بشمال سيناء أول سفينة تجارية في أول أيام تشغيله بعد الانتهاءمن أعمال التطوير، وكان فى استقبالها الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اللواء محمد شريف مدير الميناء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات.

وأكد المحافظ أن ميناء العريش البحرى يقع في مكان متوسط بين أوروبا وآسيا، مشيرا الى أن عام 2021 سيكون سعيدا على مصر وعلى شمال سيناء، وأن المركب تقوم بنقل أول شحنة أسمنت صب، ويتبعها مركبين آخرين لنقل الشحنات الأسمنتية خارج البلاد، على أن تتوالى الحركة التجارية للتصدير.

وأشار الى أن ميناء العريش أصبح مؤهلا للتصدير إلى مختلف دول العالم وخاصة أوربا بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وافق على التعجيل بتطوير الميناء، حيث أن تطويره ورفع كفاءته جعله يضاهى الموانئ البحرية الأخرى على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأكد المحافظ أن تشغيل ميناء العريش بعد تطويره يفتح آفاقا جديدة للتنمية بشمال سيناء، وهو أمر ضرورى يصب فى مصلحة المحافظة ومصلحة مواطنيها وسيوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ودعا المحافظ رجال الأعمال والمصدرين المصريين والأجانب إلى استخدام ميناء العريش البحرى فى التصدير وتعظيم الاستفادة من الحركة التجارية بين مصر ودول العالم من خلال ميناء العريش البحري.

بدوره، أكد اللواء محمد شريف مدير ميناء العريش البحري أن السفينة "نيو مون" تحركت من ميناء الإسكندرية فى طريقها إلى ليبيا عبر ميناء العريش البحري، وعلى متنها ٣٠٠٠ طن من الأسمنت السائب من العريش لإعادة إعمار ليبيا، مشيرا إلى أن السفينة بقيادة ربان مصرى وطاقم يضم ١٠ أفراد بينهم ٧ مصريين و٣ سوريين.

وأضاف مدير ميناء العريش أن الميناء سيستقبل خلال الأسبوع القادم خمس سفن أخرى، مؤكدا أن إعادة افتتاح الميناء أمام حركة التصدير سيكون شريان حياة جديد لجميع أبناء محافظة شمال سيناء .

ولفت «شريف» إلى أنه خلال توقف الميناء عن العمل قامت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بمجهود كبير فى تجهيز المخططات المطلوبة لتطوير وتحديث الميناء طبقا للدراسات الاقتصادية العالمية فى التشغيل ليكون ميناء عالميا على ساحل البحر المتوسط .