تحرير 402 محضر لعدم ارتداء الكمامة وغلق 354 منشأة مخالفة بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم تحرير 402 محضر غرامات فورية، لعدم ارتداء الكمامات في كافة أنحاء الإقليم، عقب تطبيق قرار مجلس الوزراء بفرض غرامات فورية لغير الملتزمين بارتدائها.

وأشار إلى أنه تم إغلاق 354 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال يوم واحد، بنطاق المحافظة، شملت 206 محل تجاري، 32 ورشة، 51 كافيه ومطعم، كما تم فض 25 سرادق مناسبات فرح وعزاء، 16 سوق، فيما تم إغلاق 20 مركزًا وسنتر تعليمي، 4 صالات رياضية، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وشدد «أبو ليمون» على رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف الحملات الدورية، والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والمعنية بشأن الغرامات الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس.