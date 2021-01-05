بتكلفة 100 مليون جنيه.. معلومات عن مشروع صرف صحي المطيعة بأسيوط

مشروع صرف صحي بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط والذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية وتحت إشراف جهاز المشروعات بالهيئة الذى تفقده المحافظ، بالأمس، للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات للإسراع في نهو المشروع، فضلا عن التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمشروع، «الوطن» توضح المشروع فى نقاط..

1- المشروع تبلغ تكلفته 100 مليون جنيه.

2- المشروع يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وعدايات وخط طرد.

3- المشروع يتصل بمحطة رفع أولاد إبراهيم ثم إلى محطة صرف صحي عرب المدابغ الرئيسية.

4- المحافظ تفقد المشروع وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والالتزام بتطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لحماية العاملين بالمشروع خلال التنفيذ.

5- أكد محافظ أسيوط أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لإحداث طفرة ملموسة على مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وأهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

6- أشار المحافظ إلى وضع كافة الإمكانيات والآليات التي تتوافر لدى المحافظة لكل المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، لافتًا إلى حرصه على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع ميدانيًا للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات للانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد، فضلا عن الوقوف على احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة.

7- شدد المحافظ خلال التفقد على المسؤولين التنفيذيين بأهمية متابعة المشروعات ميدانيًا للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد والتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها المحددة وفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.