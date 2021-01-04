بتكلفة 21 مليون جنيه.. كوبري سطحي للسيارات بقرية دمسنا بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يحرص على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين في شتى القطاعات، وكذا تقديم جميع أوجه الدعم لكافة مشروعات البنية الأساسية والتحتية.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، مشروع إنشاء كوبري سطحي للسيارات بقرية "دمسنا"، بطول 50 متراً، وبعرض 11 متراً، للربط بين طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، وطريق "أبوحمص - أبوهواش"، ويخدم زمام الوحدة المحلية لقريتي "دمسنا" و"بسنتواي" بمركز أبوحمص، و"زاوية غزال" بدمنهور.

ويساعد الكوبري، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 21 مليون جنيه، في سيولة الحركة المرورية وتسهيل التنقل والوصول إلى الطريق الزراعي، وتوفير الكثير من الوقت والجهد، حيث تم الانتهاء منه بنسبة 100% من أعمال الإنشاءات بالكوبري.

وقدم أهالي أبوحمص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى محافظ البحيرة، بعد إدراج المركز ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا ما شهدته المحافظة من مشروعات قومية وخدمية وتنموية، تتجاوز تكلفتها 55 مليار جنيه خلال العامين الماضيين.

رافق محافظ البحيرة خلال الجولة كل من المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مدحت الزغد، رئيس مركز ومدينة أبو حمص، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واختتم المحافظ جولته بمركز أبوحمص بافتتاح المرحلة الثانية من تشغيل مستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا، بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، وتشمل إنشاء غرفة عمليات للأطفال، وقسم داخلي للأطفال، وقسم استقبال طوارئ، بالإضافة إلى التوسع في عيادات الأطفال، وتطوير قسم مناظير للأطفال.

وأشاد المحافظ بمستوى المستشفى، الذي يخدم المحافظة بالكامل في تخصص الأطفال لما يوجد بها من إمكانيات متقدمة ومتطورة في تلك التخصصات للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

وأكدت مصادر مسئولة بمحافظة البحيرة لـ"الوطن"، أنه تم تحويل المستشفى التكاملي بقرية "دمسنا"، إلى مستشفى تخصصي متكامل للأطفال، بتكلفة إجمالية بلغت 19 مليون جنيه.