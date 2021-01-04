توزيع 2000 أسطوانة أكسجين مجانا على مصابي كورونا بمطروح

أكد منسق مبادرة "شباب الخير" في محافظة مطروح، أمير حنفي، اليوم الاثنين، أن المبادرة مستمرة في تقديم كل الدعم الممكن للمصابين بفيروس كورونا، بمختلف مراكز المحافظة، وتزويدهم بأجهزة واسطوانات الأكسجين مجاناً، خاصة المصابين الذين يخضعون للعزل المنزلي.

وقال منسق المبادرة، في تصريحات لـ"الوطن"، قبل قليل، إن عدد اسطوانات الأكسجين التي تم توزيعها، منذ بداية الموجة الثانية، بلغ أكثر من 2000 اسطوانة، مشيراً إلى أن هناك منسقين شباب للمبادرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، من مدينة الضبعة شرقاً وحتى السلوم غربا، وكذلك في مدينة سيوة جنوباً.

وأوضح أن شباب المبادرة يقومون بتجميع الطلبات للمصابين واحتياجاتهم اليومية على مدار الساعة، من إسطوانات الأكسجين وأجهزة قياس نسبة الأكسجين للمريض، ويتواصلون مع إدارة المبادرة في مدينة مرسى مطروح، ويتم توصيل الاسطونات إليهم، حيث يجري ملء الإسطوانات بشكل يومي، وإعادة توزيعها مرة أخرى على المرضى المحتاجين بالمجان.

وأشار "حنفي" إلى أن هناك مرضى يحتاجون أكثر من اسطوانة لاستخدامها فى اليوم الواحد، كما يجري التواصل مع أسرهم، لدعهم بجميع احتياجاتهم من خلال فرق العمل من شباب المبادرة، وأضاف بقوله: "نحن جميعاً نعمل على قلب رجل واحد، من أجل خدمة أبناء مطروح من المرضى، فى القرى والنجوع، بالإضافة إلى المدن".

ولفت إلى أن المبادرة تلقى دعماً كبيراً من جانب محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، وهناك تواصل مستمر مع الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، وأضاف أنه من المقرر أن يجري غداً الثلاثاء، تزويد مستشفى الصدر بمطروح بعدد من اسطوانات الأكسجين، من خلال المبادرة، بالتعاون مع جمعية "أصدقاء مرضى الكلى" بمطروح.

واعتبر "حنفي" أن هذا هو دور المجتمع المدني والمبادرات الشبابية في دعم المجتمع، لمواجهة جائحة كورونا، واختتم بقوله: "لابد أن نتكاتف جميعاً من أجل خدمة الوطن وأبنائه، والمساهمة ولو بجزء بسيط، كعمل خيري تطوعي من شباب مطروح الخير".