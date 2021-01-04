طبيب مصري بلندن عن التطعيم بلقاح «أكسفورد»: لسه بدري عشان نعرف نتائجه

قال حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن الإنجليز حصلوا اليوم على أول جرعة من لقاح «أكسفورد»، وهي مرحلة مهمة جدًا في الحرب على فيروس كورونا المستجد، إذ يُجرى منح اللقاح بالتوازي مع لقاح «فايزر» لأكثر عدد ممكن من الناس.

وأشار إلى أن نحو مليون جرعة من لقاح «فايزر» جرى إعطاؤها للمرضى، لافتًا إلى أن الحكومة ستمنح أولوية الحصول على لقاح «أكسفورد» للعاملين بالفرق الطبية والحالات الحرجة وكبار السن، وأوضح أن عدد الحالات المصابة بمضاعفات أكبر من الموجة الأولى.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، «لسه بدري عشان نعرف أثار التلقيح لأننا عددًا كبيرًا من الناس يجب أن يحصلوا عليه لكي نرى النتائج، وأنا لم أحصل على اللقاح حتى الآن، لكنني أنتظر دوري في المسشتفى وأتوقع أن أحصل عليه في خلال هذا الأسبوع».

عدد الحالات الحرجة تزيد بشكل كبير في آخر أسبوعين

وتابع، بأن لقاح «فايزر» أسهل في حفظه بسبب درجة الحرارة وهي مساوية لدرجة حرارة «الفريزر» العادية مقارنة بلقاح «فايزر»، وهو ما يسهل نقله إلى بلدان العالم، مشددًا على ضرورة عدم القلق في الفترة المقبلة لأن هذه اللقاحات جرى الموافقة على منحها للبشر بواسطة جهات صحية عالمية، وعلى الغالب فإن الفاعلية والأمان سيكونان كبيرين، «إذا توفر لقاح فايزر أو أكسفورد فسأحصل على أي منهما دون أن أفكر كثيرًا، لكن لدراسة الفاعلية فإننا سنحتاج إلى بعض الوقت، وبخاصة أننا نمر بأصعب أسبوعين منذ بداية جائحة، إذ أن عدد الحالات الحرجة تزايد بعدد كبير جدًا والمستشفيات مليئة بالحالات التي تعاني من مضاعفات كورونا».