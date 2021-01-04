عباس: تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز كان له السبق في تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج بنزين وغاز طبيعي، تحويل 47 ألف سيارة بالعمل بالوقود المزدوج بتمويل بلغ 252 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ورئيس الجهاز لتحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات مقبلة بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

وزارة البترول تحدث محطات الوقود

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، الذي يعرض عبر شاشة صدى البلد، أن وزارة البترول تحدث محطات الوقود لكي يكون لديها الكفاءة اللازمة لتوفير الوقود المناسب والغاز الطبيعي للكم الكبير الذي سيكون موجودًا في السوق خلال الفترة المقبلة.

وقعنا عقدين بـ200 مليون جنيه لتحويل 25 ألف سيارة

وتابع: نحن لا نتعامل مع المواطنين، لكن مراكز التحويل التابعة للشركات المتعاقدة معنا هي من تتعامل معه، وعلى هامش المعرض الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جرى توقيع عقدين مع كار جاز وغاز تك بنحو 200 مليون جنيه مصري، لتحويل 25 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج.

وأردف أن عملية تحويل السيارات إلى العمل بالوقود المزدوج ليست عملية مكلفة، إذ أن لها فوائد كبيرة، مثل العوائد الاقتصادية لصاحب السيارة الذي يوفر 50% من ثمن الوقود، إذ أن أي تاكسي لا يستخدم أقل من 20 لترا يوميًا، كما أن كفاءة البنزين والغاز واحدة، وإذا كان سائق التاكسي يستهلك 10 لتر في اليوم فإن السائق سيوفر 40 جنيهًا لأن الفارق بين سعر لتر البنزين ومتر مكعب من الغاز الطبيعي يبلغ 4 جنيهات، أي أن ما يوفره شهريًا يقدر بـ1200 جنيه، و14600 جنيه سنويًا، أما متوسط عملية التحويل نفسها فإنه لا يتجاوز 8 آلاف جنيه، أي أن السائق سيستعيد ثمن عملية التحويل خلال 6 أشهر على الأقل.