إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص في ترعة بقنا

أصيب 15 شخصاً على الأقل، في حادث انقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب "ميكروباص"، في إحدى الترع بدائرة مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، قبل قليل.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في ترعة على طريق قنا - نجع حمادي الزراعي، أمام قرية "الشعانية"، بدائرة مركز نجع حمادي، مما أسفر عن إصابة 15 شخصاً.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي الخطيب، بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتم حرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

كما تلقى مدير أمن قنا، في وقت سابق اليوم الاثنين، إخطاراً بالعثور على جثة عامل، داخل شقته في إحدى العمارات السكنية بناحية "عزبة داود"، بدائرة مركز نجع حمادي.

تم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وعند الوصول تبين أن الجثة لعامل في الخمسينيات من عمره، وتبين بحسب مفتش صحة نجع حمادي أن سبب الوفاة دخول العامل في غيبوبة سكر، أدت إلى وفاته في الحال، تم التحفظ على جثته في مشرحة مستشفى نجع حمادي.

كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.