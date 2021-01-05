فحص مليون مواطن بالمبادرة الرئاسية لاكتشاف الأمراض المزمنة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة، قدمت الخدمات الطبية لـ مليون، و35 ألفا، و505 مواطنين، ضمن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

أكد المحافظ أن جميع الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، تواصل العمل للوصول إلى جميع المواطنين في كل أرجاء محافظة المنيا، بالتزامن مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً متابعته على مدار الساعة للوضع الصحي بالمحافظة، وكل التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، ومنها، التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكري والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجاناً.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة بواسطة 277 فريقا طبيا ما بين متحرك وثابت في جميع أنحاء المحافظة، حيث يتم العمل على فترتين من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً ومن 3 عصراً وحتى 9 مساء طوال أيام الأسبوع.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد قدمت كافة الخدمات الصحية من الكشف والعلاج لـ 561 ألفا و266 سيدة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إجمالي عدد السيدات التي تم إجراء الفحوصات الطبية خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 561 ألفا و266 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة.