أستاذ علم الأمراض بلندن: كل من تجاوزت أعمارهم 80 عاما حصلوا على اللقاح

قال الدكتور ضياء الدين كامل أستاذ واستشاري علم الأمراض في لندن، إن زيادة إصابات فيروس كورونا بشكل كبير جدًا منذ شهر أدى إلى تزايد الضغط على المستشفيات، إذ أن الطفرة في الفيروس أدى إلى انتشاره بشكل أوسع في الشباب وكبار السن بنفس أعداد كبار السن، كما أن فتح المدارس قبل أعياد الميلاد بأسبوع أدى إلى انتشار الحالات بصورة كبيرة، لكن مع وجود أمل أعلنت الحكومة الإنجليزية الإغلاق لكي تتيح فرصة لتطعيم عدد أكبر من الناس قدر الإمكان وتفادي الضغط على المسشتفيات.

وأضاف كامل خلال تصريحات عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية ريهام إبراهيم مقدمة برنامج "من مصر" عبر شاشة "CBC"، أن المدارس ستغلق حتى 15 فبراير لأن طلاب المدارس تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا بأعداد كبيرة ونقلوها لذويهم، ومع الاستهتار زاد انتشاره.

وتابع: "أعياد الميلاد تعتبر عيدا أسرية بالدرجة الأولى وفي نفس الوقت فإن الفيروس ينتشر بصورة سريعة جدًا على مستوى العالم، والطفرات في كورونا حدثت في دول كثيرة وأدت إلى زيادة انتشار الفيروس، لكن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن وجود أمل شرط ارتداء الكمامة والاهتمام بالنظافة العامة والتباعد مع انتشار اللقاحات التي حصلت على ترخيص فوري".

وأشار، إلى أن بريطانيا أصبح لديها لقاحي فايزر ولقاح أسترازينيكا، كما تهدف الحكومة البريطانية إلى منح اللقاح لأكثر عدد ممكن حتى 15 فبراير: "اللقاحات توزع وفق الأولويات، مثل كبار السن والفئة المعرضة لمخاطر كثيرة جراء الإصابة بالمرض، وكل من تجاوزت أعمارهم 80 سنة في انجترا حصلوا على اللقاح، كما أن معظم الأطباء والممرضين حصلوا على لقاح فايزر، وهناك خطة بأن يحصل عليه كل من تجاوزت أعمارهم 70 سنة، وهي نسبة كبيرة من المجتمع الإنجليزي إذ سيحصلون على اللقاح قبل 15 فبراير".

وأضاف كامل خلال تصريحات عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية ريهام إبراهيم مقدمة برنامج "من مصر" عبر شاشة "CBC"، أن المدارس ستغلق حتى 15 فبراير لأن طلاب المدارس تعرضوا للإصابة بفيوس كورونا بأعداد كبيرة ونقلوها لذويهم، ومع الاستهتار زاد انتشاره.

وتابع: "أعياد الميلاد تعتبر عيدا أسرية بالدرجة الأولى وفي نفس الوقت فإن الفيروس ينتشر بصورة سريعة جدًا على مستوى العالم، والطفرات في كورونا حدثت في دول كثيرة وأدت إلى زيادة انتشار الفيروس، لكن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن وجود أمل شرط ارتداء الكمامة والاهتمام بالنظافة العامة والتباعد مع انتشار اللقاحات التي حصلت على ترخيص فوري".

وأشار، إلى أن بريطانيا أصبح لديها لقاحي فايزر ولقاح أسترازينيكا، كما تهدف الحكومة البريطانية إلى منح اللقاح لأكثر عدد ممكن حتى 15 فبراير: "اللقاحات توزع وفق الأولويات، مثل كبار السن والفئة المعرضة لمخاطر كثيرة جراء الإصابة بالمرض، وكل من تجاوزت أعمارهم 80 سنة في انجترا حصلوا على اللقاح، كما أن معظم الأطباء والممرضين حصلوا على لقاح فايزر، وهناك خطة بأن يحصل عليه كل من تجاوزت أعمارهم 70 سنة، وهي نسبة كبيرة من المجتمع الإنجليزي إذ سيحصلون على اللقاح قبل 15 فبراير".