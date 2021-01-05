«الإقليمي للطاقة»: بناء شبكة محطات شحن كهربي للسيارات في مصر

أكد المهندس حسن أمين عضو اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة، أن هناك اتجاها للاستعانة بالطاقة النظيفة والمتجددة والغاز الطبيعي في كل المجالات، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة، مشددًا على أهمية مشروع إحلال وتجديد السيارات القديمة والتي تقل كفاءتها مع مرور الوقت، ما ينتج عنه زيادة كمية العادم الصادر عن حرق الوقود داخل محركات السيارة، مشيرًا لأهمية إحلال وتجديد السيارات للناحية البيئية وتقليل الانبعاثات والتي تسبب تلوث البيئة مثنيًا على مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة بأخرى حديثة تسير بالغاز الطبيعي في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن مصر تقوم ببناء محطات شحن السيارات الكهربية متوقعًا حدوث تيسيرات جمركية لتسهيل شراء هذه السيارات التي تحافظ على البيئة.

وأشار أن مبادرة احلال السيارات القديمة بالجديدة يمكن للجميع الاستفادة منها سواء سيارات أجرة أو سيارات ملاكي، مشيدًا بالتيسيرات التي تقدمها الحكومة لجذب المواطنين لتحويل سياراتهم للغاز الطبيعي، مؤكدًا أن المواطنين لن يشعروا بأي مشاكل مادية نظرًا لأنهم سيدفعون مبلغا قليلا مع شحن السيارات.

وشدد أمين على وجود محطات كثيرة للغاز الطبيعي في مصر مؤكدًا على أهمية زيادتها خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم عمل شبكات لمحطات الغاز الطبيعي وسيتم عمل محطات على مسافات معينة طبقًا للخطة الموضوعة لتكون في كافة محافظات الجمهورية.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وتفقد أجنحة كبرى للشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع على أحدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز والسيارات المعدلة، والحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات صناعات وسائل النقل بالغاز الطبيعي في مصر.