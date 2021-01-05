هل تختلف حدود الدخل في إعلانات «الاجتماعي»؟.. «الإسكان» تجيب

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وهناك تساؤل مهم يدور في أذهان بعض المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، وهو هل تختلف حدود الدخل باختلاف مساحة أو أسعار وحدات كل إعلان؟.

مساحة وأسعار الوحدات لا تتحكم في حدود الدخل بالإعلانات

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنّ حدود الدخل تظل ثابتة في جميع الإعلانات التي تطرحها الوزارة والصندوق، ولا تختلف من إعلان لآخر، كما يعتقد البعض، موضحة أنّ الصندوق يغيّر حدود الدخل بشكل دوري، أي مرة واحدة في مدة تتراوح بين عام إلى عامين، حسب الخطة التي يضعها الصندوق لتحديد الدخل المناسب لكل إعلان.

وتابعت عبدالحميد، لـ«الوطن»، أنّ حدود الدخل تختلف فقط في الفئات، بمعنى أنّ حدود الدخل المحددة لوحدات منخفضي أو محدودي الدخل، تختلف عن الحد الأدنى والأقصى لوحدات متوسطي الدخل.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنّ الصندوق يهدف إلى توفير وحدة سكنية للفئات التي تحتاج هذه الوحدات، لذلك يوضع في الاعتبار المواطنين أصحاب الدخل القليل، ليتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ويتم تسليم الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان والصندوق، للمواطنين الفائزين بها، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح، على أن تكون كاملة التشطيب، ويعاينها الصندوق قبل حصول الفائز عليها، للتأكد من انتهاء تشطيباتها وأنّها جاهزة لسكن العميل بها، أي أنّه شرط أساسي من شروط الحصول على وحدة إسكان إجتماعى، والمنصوص عليه بكراسة الشروط، هو سكن العميل الفائز بشكل دائم داخل الوحدة، وعدم تركها مغلقة أو تأجيرها وبيعها للغير.