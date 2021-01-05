«19 يوم إجازة» تنتظر العاملين بالحكومة في يناير

يختلف شهر يناير لهذا العام 2021، عن سابقيه من شهور يناير في السنوات الماضية، حيث يستقبل العالم العام الجديد ولا زالت أجواء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» تسيطر على الشعوب بعد مرور عام على اجتياحها العالم في مطلع العام الماضي قادمًا من مدينة ووهان الصينية، الذي ظهر بها في نوفمبر 2019، ويبدو أن الاختلاف ليس فقط فيما يتعلق بأجواء احتفالات الأعياد في يناير من حيث الغلق والمنع، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالموظفين والعاملين بالحكومة بشأن عدد أيام الإجازات طوال الشهر والتي تصل إلى 19 يومًا.

تناوب العمل

ويعمل موظفو الدولة بنظام التناوب منذ بداية الشهر، بعد تشديدات الحكومة بضرورة اتباع النظام في ظل الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، ليصل عدد الأيام التي لا يذهب فيها الموظف إلى عمله لـ12 يومًا على مدار الشهر.

ويشهد شهر يناير الذي يصل عدد أيامه إلى 31 يومًا، وجود 5 أيام هي أيام جمعة خلال الشهر، وهي العطلة الرسمية في مصر، حيث بدأ الشهر بيوم جمعة ويتبقى 4 أيام أخرى هي أيام: 8 - 15 -22 - 29، إضافة إلى أنَّه يوجد يومي 7 يناير، و25 يناير إجازة رسمية بسبب مناسبات عيد الميلاد، وأعياد الشرطة وثورة 25 يناير، ليصل مجموع الإجازات على مدار شهر يناير فقط للعاملين بالحكومة إلى 19 يومًا إجازة.

إجراءات الحكومة

واتبعت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في موجهته الثانية التي ضربت العالم خلال الشهور القليلة الماضية، بعد موجة أولى أودت بحياة الملايين وصل عدد الوفيات فيها بالفيروس اللعين على مستوى العالم إلى ما يقرب نحو 1.8 مليون ضحية بكورونا، وما يقرب من 83 مليون إصابة على مستوى العالم، وهو ما جعل الحكومة تشدد على أهمية تطبيق الإجراءات مع فرض غرامة مالية قيمتها 50 جنيهًا للمخالفين لإجراء ارتداء الكمامة وذلك للحد من انتشار الفيروس.