تعرف على خدمات مستشفى الطلبة بجامعة حلوان لمصابي كورونا

مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وصدور قرار بإستمرار الدراسة عن بعد بالجامعات، اتخذ مستشفى الطلبة بجامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تعزيز خدماتها التي تقدمها تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب جامعة حلوان، والمستشار الطبي الدكتور رئيس الجامعة، والدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة.

وتتولى مستشفى الطلبة جامعة حلوان، عمليات التعقيم وتوفير الخدمة الطبية والعلاج لطلاب الجامعة، وتكليف فريق مكافحة العدوى بتعقيم العيادات، ووحدة الغسيل الكلوي، وذلك بشكل يومي قبل بدء العمل وبعد انتهاء العمل، مع توفير وسائل الوقاية الشخصية للفريق الطبي.

أما الفرق الطبية فتتولى الكشف وعلاج ومتابعة مرضى الأمراض المزمنة، والأمراض الأخرى من الطلاب بعيادات مستشفى طلبة جامعة حلوان، مع صرف العلاج للطلبة المرضى من خلال صيدلية عيادات مستشفى الطلبة، من خلال العمل بعيادة فرز مستقلة عن باقي العيادات، تستقبل الطلبة من بداية دخولهم للمستشفى، وتبدأ بقياس الحرارة وسؤال الطلبة عن أي أعراض أخرى يشعرون بها.

جامعة حلوان: صرف العلاج للطلاب المصابين بكوفيد 19 مجانا

ويستمر العمل بالعيادة المستقلة للكشف على الحالات المشتبه بإصابتها (بفيروس كوفيد 19)، ويتم تحويل الطلبة لها من عيادة الفرز، وتشكيل فريق طبي من الاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة لتقييم الحالات الطبية المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 وعمل التحاليل والأشعات المطلوبة لهم، وصرف العلاج للطلاب المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 حسب البروتوكول الطبي المعتمد وتوفير العلاج من خلال صيدليه عيادات مستشفى الطلبة مجانا.

كما يتابع المستشفى، الطلاب المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 يوميا من خلال لجنة طبية لمتابعه الطلاب يوميا من خلال الاتصال وتوفير الدعم الطبي والعلاج المطلوب لهم، وكذلك يستمر العمل بوحدة الغسيل الكلوي بكامل الطاقة مع اتخاذ أقصى القواعد الاحترازية والتعقيم المستمر، وتقديم خدمة الغسيل الكلوي وعلاج الأورام لمرضى مستشفى بدر الجامعي وذلك عقب قرار تحويلها إلى مستشفى عزل.