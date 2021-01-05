عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

بدأ، منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدداً من الملفات والقضايا المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد كشفت، مساء أمس، عن تجهيزها لعرض حول مبادرة رئاسية صحية جديدة لرعاية مرضى «العزل المنزلي» من مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، موضحة أنَّها ستعرضها على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.