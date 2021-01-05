حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بحي الزهور في بورسعيد

شن حي الزهور ببورسعيد، حملة مكبرة، اليوم، اسفرت عن غلق وتشميع محلين تجاريين لم يلتزما بالإجراءات الإحترازية التى أعلنها رئيس الوزراء ومحافظ بورسعيد الخاصة بارتداء الكمامات والإجراءات الوقائية للحد من جائحة كورونا.

وقال فوزي الواليي، رئيس حي الزهور، إنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تم غلق وتشميع محلين لم يلتزما بالإجراءات الإحترازية، كما تم غلق وتشميع مخبزا بشارع المناخلي لمزاولة النشاط دون ترخيص وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية.

وشملت الحملة المرور علي المقاهي والكافيتريات وكذلك المحال للالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة للعاملين والمترددين عليها.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقد اجتماعا موسعا، مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بالفيروس والالتزام بخطط وقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزارء.

وشدد محافظ بورسعيد خلال الإجتماع، على الالتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والتى جاءت خلال اجتماع مجلس المحافظين، حيث تم التأكيد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين، والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية واستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة التنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس، مؤكدا تسخير كافة إمكانات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، مناشدا الجميع بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالي.