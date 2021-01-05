إنهاء أزمة تخصيص أرض محطة معالجة الصرف بشبين القناطر

نجحت أجهزة محافظة القليوبية، في إنهاء أزمة تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي تخدم 7 قرى بمركز شبين القناطر لمدة قاربت عامين.

وشهد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إجراءات استلام قطعة أرض على مساحة 3 أفدنة، اليوم، بحوض الهضيبي رقم 10 بزمام عرب الصوالحة مركز شبين القناطر إقامة محطة صرف لخدمة 7 قرى «تل بني تميم - كفر سليمان الور - كفر سعد بحيري- كفر الشرفا- منشأة الكرام- كفر الشيخة سالمة- كفر الصهبي».

وتبلغ طاقة المحطة 250 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة تقديرية للمحطة 200 مليون جنيه حيث تم تسليمها إلى مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 فى 22 أكتوبر 2019 بنزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مشروع صرف صحي عليها.

يذكر أنه على مدار العام الماضي تم بذل الكثير من الجهد بالتنسيق مع القيادات الأمنية لإنهاء تلك المشكلة وتسليم قطعة الأرض لإقامة مشروع خدمي لأبناء مدينة شبين القناطر، خاصة بعد أن تم الحصول على موافقة وزارات البيئة والزراعة و الإسكان، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتقدم محافظ القليوبية بخالص الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية و اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية وجميع قياداتها على الجهود التي بذلت لتأمين استلام قطعة الأرض للبدء في تنفيذ المشروع والذي من المتوقع الانتهاء منه فى يونيو 2022

وجاءت إجراءات التسليم بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء خالد محمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والمهندسة هالة عبد المنعم مدير مديرية المساحة بالقليوبية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.