النيابة تخلي سبيل مصور فيديو وفيات كورونا في الحسينية

قررت نيابة الحسينية إخلاء سبيل «أحمد ممدوح»، مُوثق فيديو وفيات مرضى كورونا بعزل مستشفى الحسينية المركزي، صباح اليوم، بعد الاستماع لأقواله.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه لا صحة لما جرى تداوله على السوشيال ميديا بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، مشيراً إلى أن عدد المتوفين ٤ حالات، وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، لافتًا إلى أن الوفاة جاءت نتيجة تدهور حالتهم بسبب أسباب متعددة أهمها الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن معاناتهم من أمراض مزمنة.

وأشار إلى أن الأكسجين متوفر بالمستشفى، وتوجد حالات مرضية أخرى، منها 17 طفلاً بالحضانة، و2 بالعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، و 36 حالة إصابة بكورونا في قسم العزل، ولم تحدث أية وفيات بين هذه الحالات، كما أكد وكيل الوزارة وجود شبكة إحتياطية للإستعانة بها، حال حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين.

وزار وكيل الوزارة مستشفي الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل بالمستشفي، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والاطمئنان علي الحالة الصحية لمصابي فيروس كورونا بعزل المستشفي، ومختلف المرضي بالأقسام الطبية الأخرى، وقام وكيل الوزارة بالمرور علي أقسام العناية المركزة وقسم العزل، وحرص علي الإستماع للمرضي، والاطمئنان علي حالتهم الصحية، وتفقد الحالات بالأقسام المختلفة بالمستشفي، للتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمرضي لحين تماثلهم للشفاء تماماً.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنه تم إحالة مسؤول شركة الأمن للتحقيق وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضي وإثارة البلبلة، مشيرا إلى أنه تفقد المستشفى لمتابعة الواقعة ومر على المرضى لمتابعة حالتهم كما تفقد تنكات وأسطوانات الاكسجين بالمستشفى.