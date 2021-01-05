رئيس مياه القناة: التعامل الفوري مع كسور الشبكات المفاجئة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الشركة تلقت بلاغات بحدوث كسور مفاجئة فى مواسير المياه خلال 24 ساعة الماضية.

وأضاف رئيس الشركة في تصريح له، اليوم أن الشركة دفعت بفرق فنية إلى أماكن الكسر، في القطاعات الثلاثة «السويس، والإسماعيلية، بورسعيد»، مشيرا إلى الإنتهاء من إصلاحها فى وقت قياسى، لافتًا إلى أن الكسور شملت خط مياه 300 ملى، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 700 ملى المغذي للمنطقة من عنبر التوطين حتى قرى شرق البحيرات بالاسماعيلية، وإصلاح كسر خط 500 مم بمنطقة شرق التفريعة والمغذى للأنفاق والمقيمين بشرق التفريعة وقسم شرطة مبارك ببورسعيد.

وأكد رئيس الشركة إصلاح كسر خط قطر 4 بوصات بعزبة السواحل بقرية سرابيوم بجوار المقابر دائرة ركز فايد، بالاسماعيلية وإصلاح مطبق بالمجاورة الخامسة، كما تم إصلاح خط مياه قطر 6 بوصات بمنطقة الخفيج بقرية السلام، وكسر بخط قطر 4 بوصات بقرية الشروق، وإصلاح خط مياه الغسيل قطر 8 بوصات، وكسر خط مياه للعمارة رقم 64 التعاونيات بمدينة المستقبل.

وأوضح «عصمت»، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، مشيرا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.