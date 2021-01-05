من أنقرة إلى أبو ظبي.. «إيتان نائيه» أول سفير إسرائيلي في الإمارات

أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية «كان» أن الدبلوماسي إيتان نائيه سيكون أول سفير إسرائيلي في دولة الإمارات.

وذكرت الهيئة أن نائية سيكون سفيراً تحت مسمى «المفوض المؤقت للسفارة الإسرائيلية» في أبو ظبي، والتي ستصبح فيما بعد سفارة دائمة.

ومن المتوقع أن يصل إلى هناك في الأيام المقبلة ويبدأ عمله ليكون أول إسرائيلي يتمتع بمكانة دبلوماسية كاملة ومرئية في الإمارات بعد تطبيع العلاقات.

وتشير التقديرات إلى أنه سيحمل صفة مفود مؤقت لبضعة أشهر حتى يتم تعيين سفير دائم.

وكان نائيه سفير إسرائيل في تركيا بين 2016 ومايو 2018، ثم غادر من أنقرة كعمل احتجاجي من قبل تركيا على مقتل عشرات الفلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة.

والسفير الإسرائيلي الجديد هو رجل أعمال سابق وكان يخدم في الجيش الإسرائيلي، ودرس العلوم السياسية وتاريخ الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب، التي تخرج منها في1991، ثم انضم إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث عمل في البداية مساعدًا لمدير وزارة الخارجية.

وسبق أن تولى منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، سلسلة مناصب دبلوماسية رفيعة، إذ شغل منصب رئيس مكتب قبرص ومستشارا خاصا للشؤون التركية واليونانية، وكان سفير إسرائيل لدى أذربيجان خلال سنوات 2001-2005، وفي عام 2013 تولى منصب نائب سفير إسرائيل لدى بريطانيا.

ووقعت إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاق لتطبيع العلاقات في العام الماضي كأول دولة خليجية توقع معاهدة سلام مع تل أبيب.

ومن المقرر أن تعلن الإمارات عن تعيين موفد دبلوماسي إلى تل أبيب خلال الأسابيع المقبلة.