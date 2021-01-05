«النواب والشيوخ» يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد

حرص البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ»، على تهنئة قداسة البابا تواضروس الثانىي، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ‏بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إذ أرسل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لصاحب القداسة والغبطة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ‏بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.

النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

وقال الدكتور عبدالعال في نص البرقية: «في هذه الأيام المباركة التي تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة ‏إيذانا باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا اليوم، هذا الشعب العظيم، الذي لا يرهبه ‏إرهاب من ضلّ السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها، لكن أبدا لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة".

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنّ مصر التي قلتم فيها نيافتكم «نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن»، وما ذلك إلا وصف دقيق ‏لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا ‏متانة، متابعا: «هذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم ‏خبير».

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته: «بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب ‏الشعب ولجميع الإخوة المسيحيين بأصدق التهانى، مقرونة بأجمل التبريكات، وسلام على شعب مصر ‏العظيم».

الشيوخ يهنئ البابا بعيد الميلاد المجيد

وأعرب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في برقياته، عن أمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع الإخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن كي ننعم بالاستقرار والأمان والازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال في رسالته: «قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسعدني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أتقدم لقداستكم ولجميع الإخوة الأقباط بخالص التهاني القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداستكم وعلى جميع الإخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن جميعا، كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل عام وقداستكم بخير».