غلق وتشميع 18 مركزا للدروس بنطاق 5 مراكز في البحيرة

قال ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن اللجان المشكلة لمتابعة «السناتر التعليمية»، نفذت حملات على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق مدن «دمنهور- شبراخيت- كوم حمادة- النوبارية- الرحمانية- حوش عيسى- كفر الدوار- التحرير- إيتاي البارود- أبو المطامير- الدلنجات- مركز وبندر كفر الدوار».

وأسفرت الحملات عن غلق 18 مركزا للدروس بنطاق مدن المحافظة، ففي إدارة مركز دمنهور، مرت حملة على أماكن الدروس الخصوصية بقرى منشأة الأوقاف والبيضا وأبو خليفة، التابعين لمجلس قرية إفلاقة.

وفي إدارة شبراخيت جرى المرور على أماكن الدروس الخصوصية بمجلس قرية محلة بشر، وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة وجميعها مغلقة.

وفي إدارة كوم حمادة، تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بقرى شابور وسلامون وكفر سلامون وقرية كفر مجاهد، وتبين وجود 6 مقار دروس خصوصية تم غلقهم وأخذ التعهدات عليهم.

وفي إدارة الرحمانية، تم متابعة مقار الدروس الخصوصية الخاصة بقرية أبو خراش، تبين وجود مقر واحد لمعلم رياضيات وتم الغلق والتشميع، وبمتابعة مقرات الدروس الخصوصية الخاصة بقرية المجد، تبين أن جميع مقرات الدروس الخصوصية مغلقة.

وفي إدارة النوبارية، تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بمدينة النوبارية بقرية أبو بكر وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.

أما في إدارة حوش عيسى، تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بمدينة حوش عيسى، وقرية كفر الواق، وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة وجميعها مغلقة.

وفي إدارة التحرير، تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة الفيروز بمركز بدر وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.

وفي إدارة بندر كفر الدوار، تم مرور اللجنة على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق البيضا، وتم غلق وتشميع 5 سناتر للدروس.

وفي إدارة مركز كفرالدوار، تم المرور على المجموعات الخصوصية وسنتر الدروس الخصوصية وعددها 4 بنطاق قرية زهرة تم غلقها.

وفي إدارة الدلنجات، تم المرور على عدد من مقار ومراكز الدروس الخصوصية بنطاق بندر الدلنجات، ووجد مقرين لمدرسين خارج التربية والتعليم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والغلق والتشميع لهم.