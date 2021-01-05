المسن المتهم بإلقاء زوجته من الشرفة: «بتحبني وهتتنازل عن المحضر»

قررت نيابة مركز الزقازيق حبس مُسن ألقى زوجته من الطابق الأول علوي بمنزلهم في «كفر جاويش»، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأعترف الرجل المُسن أمام النيابة بتعديه على زوجته بالضرب ومحاولة تشويه وجهها بإلقاء زيت مغلي عليها، فيما أنكر إلقائه لها من الشرفة قائلا: «هي كانت عاوزة تنزل من البلكونة وإحنا بنتخانق وبعدين وقعت»، مضيفا أن زوجته ستتنازل عن المحضر المحرر ضده لأنها تحبه.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله فليفل، مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بتلقي المركز بلاغا بقيام «س.ب»، 65 عامًا بائع بإلقاء زوجته «ب.أ»، 54 عامًا من شرفة الطابق الأول علوي، في مشاجرة بينهما بقرية كفر جاويش التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس المباحث لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وتبين من التحريات أن الزوجين وقعت بينهما مشاجرة بسبب خلافات أسرية، وقام خلالها المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب ومحاولة تشويه وجهها بزيت مغلي أثناء إعدادها طعام الإفطار وتواصلت المشاجرة بينهما وحاولت الزوجة الهروب منه ودلفت إلى البلكونة وأثناء ذلك سقطت منها على الأرض ما أدى لإصابتها بكدمات وسحجات.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وجرى نقل الزوجة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. وقررت حبس 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفي وقت سابق، قررت نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس شاب قتل زوجته خنقا، وادعى سقوطها من على السلم 15 يوما.