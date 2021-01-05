ضبط تاجري خردة بـ670 أسطوانة أكسجين بكفر الشيخ قبل بيعها بالسوق السوداء

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ، شخصين (تاجري خردة- مُقيمان بدائرة مركز شرطة الرياض)، بتهمة الإتجار غير المشروع في إسطوانات الأكسجين وتجميعها من مصادرها بقصد إعادة بيعها وتداولها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها المتداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية وأمكن ضبطهما وبحوزة الأول 500 أسطوانة أكسجين معبأة داخل مخزن غير مرخص، وبحوزة الثاني 170 أسطوانة أكسجين معبأة، حيث قاما بتجميعها ومزاولة نشاط الإتجار بها دون ترخيص.

وبمواجهتهما أقرّا بتحصلهما على تلك الأسطوانات من مصنع تعبئة، كائن بمدينة بلطيم بدائرة مركز شرطة البرلس ملك (صاحب مصنع تعبئة إسطوانات أكسجين - مقيم بكفر الشيخ) مقابل مبلغ مالي وإعادة بيعها مرة أُخرى، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.