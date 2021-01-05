التحفظ على 670 أسطوانة أكسجين في مخزن دون ترخيص بكفر الشيخ

تحّفظت مباحث التموين في محافظة كفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، على 670 أسطوانة أكسجين، قبل بيها في السوق السوداء، في أقل من 24 ساعة، من ورود معلومات بشأن الواقعة؟

ووردت معلومات اكدتها تحريات مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ، وأفادت بقيام تاجرى خردة، مُقيمان بدائرة مركز شرطة الرياض، بالإتجار غير المشروع في أسطوانات الأكسجين وتجميعها من مصادرها بقصد إعادة بيعها وتداولها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها المتداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم، وجرى ضبطهما وفي حيازة الأول 500 أسطوانة أكسجين معبأة داخل مخزن«غير مرخص»، وبحوزة الثانى 170 أسطوانة، حيث قاما بتجميعها ومزاولة نشاط الإتجار بها بدون ترخيص.

بمواجهتهما أقرا بتحصلهما على تلك الإسطوانات من مصنع تعبئة، بمدينة بلطيم، وأن صاحبه مقيم بكفر الشيخ، وذلك مقابل مبلغ مالى وإعادة بيعها مرة أُخرى.

فيما أكد مصدر أمني، أن هناك حملات أمنية مشتركة مع مباحث قسم التموين ومديريتي التموين والصحة، لضبط أسطوانات الأكسجين الطبي، الذي يتم تجميعه، وإعادة بيعه بهدف تعطيش السوق وعدم حصول المرضى المعزولين منزلياً على الأكسجين.

ويواجه المواطنون، في كفر الشيخ، صعوبة في الحصول على أسطوانات الأكسجين، للمرضى المعزولين منزلياً، فيما قرر عدد كبير من شباب المحافظة، إطلاق مبادرات لشراء الأسطوانات الأكسجين وتوزيعها على المعزولين منزلياً بشكل مجاني للحد من معاناة المرضى مع فيروس كورونا.

حيث دشن أهالي قريتي دقميرة والخادمية مبادرتين لشراء إسطوانات الأكسجبن، فيما أعلنت جمعيات خيرية بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، عن شراء الإسطوانات، لكنهم يواجهون صعوبة في الحصول عليها رغم ارتفاع اسعارها، كما قرر أهالي بلطيم، شراء الإسطوانات لتوزيعها بالتناوب على المرضى المحتاجين لها، فضلاً عن تدشين أهالي الحامول لمبادرات مماثلة خاصة عقب استغاثة مدير مستشفى الحامول المركزي، من نقس الأكسجين، حيث جرى توفير نحو 60 إسطوانة تبرع من الأهالي.