50 ألف جنيه مزايا لمن يستبدل سيارته للعمل بالغاز بدلا من البنزين

كشف مصدر مطلع عن جملة المزايا التي أعدتها الدولة لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما، للعمل بالغاز بدلا من البنزين.

شروط إحلال السيارات الملاكي

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن الدولة رفعت قيمة المزايا النقدية التي يحصل عليها المتقدم لإحلال سيارته موديل 2000 فأقل الحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي إلى أكثر من 20 ألف جنيه ضمن مبادرة إحلال السيارات الملاكي.

20 ألف جنيه مزايا في المبادرة

وأضاف أن قيمة الـ20 ألف جنيه تمثل مقابل تخريد السيارة، لافتا إلى أن الدولة رفعت مقابل تخريد السيارة من 5 آلاف جنيه عندما تم تطبيق برنامج الإحلال للمرة الأولى في عام 2006 بنحو 15 ألف جنيه.

وأشار المصدر إلى عدة مزايا عينية أخرى يحصل عليها من يتقدم لإحلال سيارته تصل في مجملها نحو 31 ألف جنيه تتضمن نحو 25000 جنيه مقابل الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول يتم دفعها نيابة عن صاحب السيارة إلي جانب 1000جنيه مقابل الإعفاء الجمركي.

كما يحصل على مزايا أخرى من الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع على النحو التالى تخفيضات على أسعار السيارات الجديدة تصل إلى 5000 جنيه من شركات السيارات المشتركة في المشروع إلى جانب الحصول على ترخيص عموم الجمهورية من وزارة الداخلية مع ضمان تعريفة ركوب 7 جنيهات لفتح العداد ويشمل 1 كيلو متر و300 قرشاً لكل كيلو متر بعد ذلك، و17 جنيه لساعة الانتظار وتزيد بواقع 8 جنيهات لكل ساعة إضافية.